  
15.07.2026 23:07

Аржентина е на финал на Мондиала

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В нервен и доста емоционален мач Аржентина оформи Adidas финал на световното първенство в САЩ за първи път от десетилетия.


Англия поведе чрез Гордън в 55 минута. Фернандес изравни 30 минути по-късно за Аржентина. Мартинес вкара втория гол във втората минута на добавеното време.


Защитите покриха отлично голаджиите и на двата тима, така че нито Кейн и Белингам, нито Меси, можаха да се реализират по обичайния начин. 


Така Мбапе от Франция запази шансовете си да остане голмайстор номер 1 на шампионата, както и да бие историческия рекорд за най-много попадения на световни първенства. За Меси, при испанската защита, задачата ще бъде по-трудна.


 


Пламен Веселинов 


 



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