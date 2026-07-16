Аржентина е на финал на Мондиала

В нервен и доста емоционален мач Аржентина оформи Adidas финал на световното първенство в САЩ за първи път от десетилетия.
Англия поведе чрез Гордън в 55 минута. Фернандес изравни 30 минути по-късно за Аржентина. Мартинес вкара втория гол във втората минута на добавеното време.
Защитите покриха отлично голаджиите и на двата тима, така че нито Кейн и Белингам, нито Меси, можаха да се реализират по обичайния начин.
Така Мбапе от Франция запази шансовете си да остане голмайстор номер 1 на шампионата, както и да бие историческия рекорд за най-много попадения на световни първенства. За Меси, при испанската защита, задачата ще бъде по-трудна.
Пламен Веселинов
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!