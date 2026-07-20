Стамен Марков покори Пампорово и грабна националната титла в спускането

Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене. Той спечели втория кръг от Българските даунхил серии, които бяха и Национален шампионат по спускане.
Състезанието се проведе в Пампорово и събра над 200 участници. Втори след Марков е Йордан Донев, а трети - Роберто Василев, съобщи БНТ.
При жените победител е Деница Тошева, следвана от Гергана Господинова и Анита Райчева. В отборното класиране първи е спортен клуб "Райдърс юнайтед". Надпреварата Пампорово Байк фест се провежда за 12-та поредна година и събра рекорден брой участници във всички възрастови групи.
снимка: 360mag.bg
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Жестоко насилие на 29-годишен мъж над ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Интелектуалната ви активност днес е на върха, което ви