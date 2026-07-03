  
Шабан Мустафа спечели 3 световни титли в планинското бягане за мастъри

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02.07.2026 11:19

Шабан Мустафа спечели 3 световни титли в планинското бягане за мастъри

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Българският атлет Шабан Мустафа записа поредния си голям успех на международната сцена, след като завоюва три златни медала на Световното първенство по планинско бягане за мастъри, проведено в чешкия курорт Янске Лазне.


47-годишният състезател триумфира и в трите дисциплини от шампионата в своята възрастова група:


    дисциплината изкачване (uphill) на 7 км с около 820 метра положителна денивелация;


    класическата дистанция (up/down hill) на 10 км с около 500 метра положителна денивелация;


    дългата дистанция от 22,5 км с около 1200 метра положителна денивелация.


С трите си победи българинът за пореден път демонстрира отлична форма, характер и постоянство, утвърждавайки се като един от най-силните планински бегачи в света в категорията на ветераните.


Шабан Мустафа, състезател на клуб „Шампион“ (Сунгурларе), е сред най-успешните български бегачи на дълги разстояния. През годините многократно е представял България в националния отбор в шосейните и планинските бягания, както и в крос кънтри. Участвал е и на световните първенства по полумаратон през 2010 г. в Нандзин и Каварна, а през последните години неизменно печели отличия в международните ветерански състезания и активно развива планинското бягане чрез организирането на спортни прояви в района на Сунгурларе.


Кирил Пламенов


 



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