Шабан Мустафа спечели 3 световни титли в планинското бягане за мастъри

Българският атлет Шабан Мустафа записа поредния си голям успех на международната сцена, след като завоюва три златни медала на Световното първенство по планинско бягане за мастъри, проведено в чешкия курорт Янске Лазне.
47-годишният състезател триумфира и в трите дисциплини от шампионата в своята възрастова група:
дисциплината изкачване (uphill) на 7 км с около 820 метра положителна денивелация;
класическата дистанция (up/down hill) на 10 км с около 500 метра положителна денивелация;
дългата дистанция от 22,5 км с около 1200 метра положителна денивелация.
С трите си победи българинът за пореден път демонстрира отлична форма, характер и постоянство, утвърждавайки се като един от най-силните планински бегачи в света в категорията на ветераните.
Шабан Мустафа, състезател на клуб „Шампион“ (Сунгурларе), е сред най-успешните български бегачи на дълги разстояния. През годините многократно е представял България в националния отбор в шосейните и планинските бягания, както и в крос кънтри. Участвал е и на световните първенства по полумаратон през 2010 г. в Нандзин и Каварна, а през последните години неизменно печели отличия в международните ветерански състезания и активно развива планинското бягане чрез организирането на спортни прояви в района на Сунгурларе.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
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