Звезда в маратона почина по време на тренировка

Една от звездите на маратонските бягания при жените Йебургал Мелесе почина внезапно по време на тренировка.
36-годишната етиопка се е подготвяла за маратона на Отава (24 май), когато е припаднала. Според съобщенията та е била откарана незабавно в болница в канадската столица, но лекарите не са успели да спасят живота ѝ.
„Етиопската федерация по лека атлетика изразява скръбта си от внезапната смърт на тази героична атлетика и поднася съболезнования на семейството, приятелите, феновете и цялата спортна общност“, написа управителният орган на етиопската лека атлетика в социалните мрежи.
Мелесе има победи в престижните маратони на Хюстън, Шанхай и Прага, а през 2015 г. завърши втора на Чикагския, който е един от шестте най-силни на планетата. През 2018 г. в Дубай тя постигна най-доброто си време на класическите 42.195 км - 2:19:36 ч., като тогава бе една от малкото жени, слезли под границата от 2:20 ч.
В кариерата си етиопката има също две победи на полумаратона в Париж и една на този в Лидабон. В атлетическите среди тя бе уважавана заради своето постоянство и тактическото си търпение в състезанията, знайки точния момент да направи атака.
Кирил Пламенов
