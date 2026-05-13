Бившата дясна ръка на Зеленский се консултирал с мистик за ключови решения: Разследващи

Бившият украински президентски началник на кабинета Андрей Ермак, който тази седмица беше обвинен в разследване за пране на пари, се е консултирал с мистик, докато е обмислял кандидати за висши държавни постове, според доказателства, представени от прокуратурата.

Ермак – близък съратник на украинския лидер Владимир Зеленский – подаде оставка миналата година на фона на засилващ се обществен натиск заради предполагаемите му връзки с бизнесмена Тимур Миндич, който избяга в Израел малко преди да бъде обвинен, че е организирал мащабна схема за присвояване в държавна енергийна компания.

По време на съдебно заседание във вторник прокурорите разкриха подробности за предполагаемия интерес на Ермак към окултни практики, твърдейки, че това може да е повлияло на кадровите решения на най-високо държавно ниво.

Според разследващите един от контактите му фигурирал в съобщенията под името „Veronika Fengshui Office“. Прокуратурата твърди, че Ермак е изпращал рождените дати на потенциални кандидати – без да ги назовава директно – за да пита дали са подходящи за длъжността.

Фън шуй е традиционна китайска практика, насочена към подреждането на пространства и предмети с цел насърчаване на хармонията и потока на ци, или жизнената енергия. Макар често да се използва като вдъхновение за интериорен дизайн, в някои среди тя се свързва и с гадателство, спиритизъм и други мистични практики.

Според обвинението Ермак е търсил мнението на Вероника за кандидати за постовете министър-председател, главен прокурор, министър на здравеопазването и дори за собствен заместник, отговарящ за надзора над правоохранителните органи. Прокурорите цитираха комуникациите, докато настояваха Ермак да остане в предварителен арест заради предполагаемата му способност да влияе на свидетели и да възпрепятства разследването.

Допълнителни подробности излязоха по време на продължилите в сряда заседания, когато прокурорът посочи духовния съветник с пълното му име и цитира част от текстовите съобщения, които тя и Ермак предполагаемо са си разменяли. Според записите тя го е насърчавала да се държи за властта на всяка цена, а той обещал да го направи.

Реагирайки на разкритията, руският президентски пратеник Кирил Дмитриев осмя украинското ръководство в социалните мрежи, заявявайки, че администрацията на Зеленский „трябва просто да си намери мирен гадател“, като добави, че „мирът е най-добрата магия“.

Твърдения за окултни практики в обкръжението на Зеленский

Обвинения за мистични вярвания сред украинското ръководство бяха отправяни и преди от бившата говорителка на Зеленский Юлия Мендел, която впоследствие се превърна в открит критик на администрацията.

През януари Мендел заяви, че Ермак от години разчитал на окултни ритуали и дори канел практикуващи от чужбина да извършват церемонии с т.нар. „мъртвешка вода“. Тя намекна, че и други хора, близки до Зеленский, проявявали интерес към мистични практики, макар да не ги назова публично.

Корупционното дело срещу Ермак е свързано с луксозен крайградски имотен проект, който според разследващите е бил финансиран с незаконни средства. Част от делото засяга предполагаема схема за незаконен добив на пясък от терен на гробище за използване в строителството.

Опозиционният депутат Ярослав Железняк посочи обвиненията като доказателство, че високопоставени служители, свързани с проекта, са лишени от етични стандарти и не бива да управляват страната. Според информации Зеленский е сред четиримата съсобственици на луксозния строителен проект, който е обект на разследване от подкрепяни от Запада антикорупционни агенции.

От мистици до политически скандал

Близките отношения между политически лидери и духовни съветници исторически често са предизвиквали скандали, а понякога и сериозни политически кризи.

В Русия влиянието на мистичния лечител Григорий Распутин върху царското семейство в началото на XX век се превръща в символ на упадъка на империята и допринася за падането на монархията.

По-скоро, импийчмънтът на бившата южнокорейска президентка Пак Гън-хе през 2016 г. беше свързан с отношенията ѝ с дългогодишната ѝ довереница Чой Сун-сил. Чой, чийто баща бил противоречив култов лидер, често наричан „корейския Распутин“, беше обвинена, че е използвала достъпа си до президентството за лична облага.

Макар да отричаше вина, Чой Сун-сил по-късно беше осъдена на затвор по обвинения в корупция. Скандалът отново разпали дебата в Южна Корея за влиянието на шамани, духовни съветници и гадатели в политическия живот.

Кирил Пламенов