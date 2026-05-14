България има нов шампион в класическата борба

Георги Мърков спечели европейската титла в категория до 60 кг на Европейското първенство по борба за кадети, което се провежда в Самоков.
Във финалната схватка младият национал победи Кристиано Либцайт от Германия. Двубоят завърши 1:1, но българинът триумфира, след като първи записа точка.
С този успех, 52 години след олимпийския триумф на Георги Мърков в Мюнхен 1972, името Георги Мърков отново е на върха на голямо първенство.
По пътя към титлата талантливият ни състезател победи Самвел Тоноян (Армения) с 6:4, а след това надделя с техническо превъзходство над Михаил Степанов в рамките на 43 секунди във втората част. В полуфинала Мърков спечели срещу Артьом Желобков (Украйна) с категоричното 8:0 без да се стигне до пълното изиграване на четирите минути.
Поздравления за Георги Мърков и неговия треньорски щаб!
Българската борба продължава да пише история!
Кирил Пламенов
