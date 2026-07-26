12 пъти завишени цени на хиляди знамена във Варна, и от това крадат при кмета Благо*

Община Варна е обявила обществена поръчка за знамена, в която има меко казано фрапиращи несъответствия. Та реших да се разровя, да я прочета, да сметна и сравня. Слагам обявлението в коментар.

На пръв поглед става дума за обичайна доставка - национални, европейски и общински знамена с различни размери и начини на закрепване. Прегледът на документацията обаче показва цени без ясна логика, прогнозни количества, които не се вписват във финансовия ресурс, и договор, предоставящ широка свобода на администрацията да решава в движение какво, колко и кога да поръчва. Всичко това създава условия публичните средства да бъдат насочвани към най-скъпите и най-изгодните за изпълнителя позиции, както и за разпределяне на *въздух за поръчителя.

Значи или в Общината не могат да смятат, или много добре са си сметнали изгодата...

Нека го кажа така: Обществената поръчка за знамена е с висок корупционен потенциал.

Ето защо: На първо място поставям противоречието в общата цена – финансовият ресурс на поръчката е 40 000.00 евро без ДДС, но по обявени базисни цени прогнозната кошница от 1616 знамена възлиза на приблизително 75 906,80 евро без ДДС

Почти двойно повече.

Да, знам, че броят на отделните размери е ориентировъчен, но точно в този факт се крие най-сериозният капан.

В спецификацията към поръчката намираме броя на знамената, както и размерите им. Но поръчката е подготвена с твърде широка свобода при нейното последващо изпълнение.

Например: Сред най-фрапиращите позиции е държавно или национално знаме за настолна стойка с размер едва 16 на 22 сантиметра. За него Община Варна е определила базисна цена от 9,90 евро без ДДС, или 11,88 евро с ДДС. Реалната му цена е около едно евро. Тоест над 1000 % завишение!

За сравнение вътре в същата общинска ценова листа значително по-голямо, шито българско знаме с размер 66 на 40 сантиметра е оценено на само 4,50 евро без ДДС. Малкото знаменце има над седем пъти по-малка площ, но струва повече от два пъти по-скъпо.

В прогнозната сметка е заложен само един такъв настолен флаг. Това означава, че първоначално той почти не влияе върху общата стойност на поръчката.

ОБАЧЕ: Проектът на договор не поставя максимално количество по отделните позиции. Прогнозата за един брой не представлява таван. Напротив - техническата спецификация изрично посочва, че количествата са ориентировъчни, не обвързват общината и могат да бъдат надвишавани в рамките на финансовия ресурс.

Теоретично общината може да заяви не едно, а сто, петстотин или хиляда от най-малките знаменца. При цена от 9,90 евро без ДДС хиляда броя биха стрували 9900 евро, или близо една четвърт от целия договор.

Няма основание да се твърди, че това непременно ще се случи. Но договорът не съдържа механизъм, който да го предотврати.

Цени без последователна логика:

Малкото флагче не е единствената аномалия. Българско знаме с размер 70 на 120 сантиметра е оценено на 28,80 евро без ДДС, докато по-голямо знаме с размер 90 на 150 сантиметра струва 25 евро.

Шито българско знаме 90 на 150 сантиметра с джоб е оценено в една позиция на 25 евро, а почти идентично знаме със същата площ и джоб по тясната страна е записано в друга позиция за 10,80 евро.

Знаме с размер 150 на 180 сантиметра струва 55,80 евро, колкото знаме с размер 150 на 400 сантиметра, въпреки че второто има над два пъти по-голяма площ и пет карабинки за закрепване. Трипластово двулицево знаме с размер 200 на 100 сантиметра е оценено на същите 54 евро като трипластово знаме с размер 300 на 100 сантиметра. Една трета по-малко плат не води до никакво намаление на цената.

Различните шевове, джобове, капси и апликации действително имат стойност. Но представената ценова листа не показва последователна връзка между размера, използвания материал, сложността на изработката и крайната цена. Това поставя въпроса как точно са определени базисните стойности и на какво пазарно проучване се основават.

Големите пари не са в малките знаменца

Макар настолното флагче да е най-разбираемият пример за необичайна цена, основният финансов ресурс е насочен другаде.

Над половината от прогнозната стойност е за знамена, предназначени за поставяне чрез т.нар. „рогатки“ върху електрически и тролейни стълбове. За позициите от №21 до №36 са предвидени общо 1014 знамена на стойност 40 685,70 евро без ДДС. Други 20 925 евро са предвидени за 310 знамена с размер 350 на 150 сантиметра за осемметрови пилони. Само тези две групи представляват повече от 80% от стойността на прогнозната кошница.

Освен това: ИМА ЛИ ВЪВ ВАРНА ЧАК ТОЛКОВА МНОГО ПИЛОНИ И СТЪЛБОВЕ ЗА ЗНАМЕНА?

Реалният финансов риск не е единствено някой да поръча стотици малки флагчета. Много по-съществено е кой ще определя необходимостта от десетки и стотици големи знамена, колко често ще бъдат подменяни и как ще бъде доказано, че действително са доставени и поставени.

Въпросът е: Как общината ще гарантира, че финансовият ресурс няма да бъде насочван към позициите с най-необосновани цени, че прогнозните количества няма да бъдат произволно преразпределяни и че всяка заявка ще бъде подкрепена с конкретна, проверима и публично отчетена необходимост? Без такава гаранция 40-те хиляди евро могат да се окажат не толкова бюджет за знамена, колкото празен чек за свободно разпределяне под прикритието на етапни доставки.

И НАЙ-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС:

Защо Община Варна се кани да похарчи 6 480.00 евро с ДДС за двете големи знамена на спирка „Почивка“, при положение, че разполага с готови?! Вчера Общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов написа, че миналата година български политик е дарил на Общината флагове за пилоните, но те не са монтирани. Установих, че политикът е Ерджан Ебатин от ДПС и се свързах с него. Той потвърди дарението и ми разказа, че знамената са предадени на вече бившия зам.-кмет Илия Коев. Уговорката е била дарението да не се разгласява, за да не възникне напрежение, пък и заради самия жест. Според Ебатин, по-важно е на пилоните да има знамена, а не да се знае кой ги е поръчал и платил. Знамената обаче не са на пилоните. Стоят си чисто нови някъде в общината и никой не ги поставя. Пилоните са голи и тъжни от почти година.

В същото време Общината обявява поръчката, в която фигурират и двете големи знамена на обща стойност 6480 евро с ДДС.

СЕГА СЛЕДЕТЕ ВНИМАТЕЛНО МИСЪЛТА МИ Кой ще ни гарантира, че въпросните знамена изобщо ще бъдат поръчани? Твърде е вероятно вместо тях да монтират подарените, а да ни ги представят като току що изработени. Нали разбирате какво означава това? Че онези 6480 евро ще бъдат похарчени за нечий „въздух“

*ВЪЗДУХ – думата за кражби от обществени поръчки, употребена в СРС-тата от делото срещу Коцев и останалите обвиняеми за корупция и още престъпления. Наталия Господинова

*заглавието е на редакцията