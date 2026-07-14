20% такса охрана за Ормузкия проток: Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати възстановяват блокадата срещу Иран и ще събират такса в размер на 20% от стойността на всички товари, преминаващи през Ормузкия проток, като компенсация за разходите по осигуряването на безопасността на корабоплаването. Съобщението беше публикувано в социалната мрежа Truth Social.

„Ормузкият проток е ОТВОРЕН и ще остане ОТВОРЕН – със или без Иран. Възстановяваме ИРАНСКАТА БЛОКАДА, наречена така, защото спира единствено ирански кораби или техни клиенти да влизат или да напускат. Всички останали държави ще имат свободен и честен достъп до протока.

От този момент нататък Съединените щати ще бъдат известни като „ПАЗИТЕЛЯТ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК“, но като такива, и в името на справедливостта, ще получават възстановяване на разходите в размер на 20% върху всички превозвани товари, за да покриват всички необходими разходи по осигуряването на безопасността и сигурността в този изключително нестабилен район на света.

Процесът по въвеждането на тази система започва незабавно. Благодаря за вниманието по този въпрос!

Президент Доналд Дж. Тръмп.“

Според първоначалната информация администрацията все още не е представила конкретни подробности как ще бъде събирана таксата и по какъв механизъм ще се прилага. Изявлението идва на фона на нова ескалация на напрежението между САЩ и Иран и вече оказва влияние върху световните енергийни пазари, като цените на петрола отбелязаха ръст след новината.

Кирил Пламенов