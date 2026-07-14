  
Не приемам акъл от партиите, довели страната дотук: Премиерът Радев

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14.07.2026 10:32

Не приемам акъл от партиите, довели страната дотук: Премиерът Радев

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За първи път България открито защити своя национален интерес. Това заяви министър-председателят Румен Радев от Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция.


Повод за коментара му е решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия.


„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза премиерът.



По думите му Европейският съюз е силен само когато силни са и неговите държави членки.


„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, каза премиерът.


На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.


„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, заяви Радев.


По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България премиерът заяви, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.


„Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит“, каза Радев.


Премиерът обяви, че през следващите няколко месеца ще бъде изготвен проектът на държавния бюджет за 2027 г., който според него ще бъде ключов за финансовата стабилност на страната.


„Този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат такива санкции на България“, заяви Радев.


Кирил Пламенов


 



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