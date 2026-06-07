9% от 11-г. пушат, момичетата - повече

9% от 11-годишните деца у нас признават, че пушат, а колко крият никой не може да каже. Момичетата пушат 10% повече от момчетата. Това са част от шокиращите данни, оповестени за първи път, които бяха изнесени на стартовото събитие по проекта „Живот без дим“* по Националната програма за превенция и информираност (2026-2030) на Министерството на младежкта и спорта. Организаторите от Сдружение Победа сега представиха тези и други данни, които не са публикувани до момента пред ученици от горния курс на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ в поредни неформални обучения и дискусии „Поколение в риск“ с психолога Маргарет Василева и журналиста Борис Ангелов в киносалона на ул. Иван Грозев №6 в София. Директорът на учебното заведение, инж. Таня Михалова сподели опит от своята практика.

Представените данни за България за периода 2024–2025 г. очертават тревожна картина. Страната е с най-висок дял в ЕС на пушещи деца в ранна възраст, като приблизително 9% от 11-годишните вече употребяват тютюневи изделия.

Данните показват още, че близо 9% от децата, започнали да пушат преди 13-годишна възраст, впоследствие се превръщат в ежедневни пушачи. Наблюдават се и различия по пол – момичетата в България съобщават за по-високи нива на настояща употреба на тютюневи изделия (34%) в сравнение с момчетата (25%).

Допълнително безпокойство предизвиква рязкото нарастване на употребата на електронни цигари и вейпове, съдържащи синтетични канабиноиди, които все по-често водят до остри здравословни кризи в училищна среда. И до съществени психологически проблеми, за които специалистът по ментално здраве разказа с увлекателни лични истории и примери от своя опит и сред свои познати в неотдавнашното време, когато самата тя е била ученичка.

Стана дума още за пушенето като "социален билет", т.е. добиване на популярност, за зависимостите и как се развиват, като се навързват една след друга, за влиянието на смарт-устройствата, които подсилват ефекта им.

Според представените данни над 52% от българските домакинства са имали разходи за тютюневи изделия през 2024 г., което показва висока степен на нормализиране на пушенето в обществото. Децата, които наблюдават подобно поведение в семейството, са значително по-склонни да възприемат пушенето като естествена част от живота на възрастните. Наред с това натискът от връстниците остава един от най-силните фактори, като за много подрастващи употребата на цигари или вейпове се възприема като средство за социално приобщаване и принадлежност към дадена група.

Обърнато бе внимание и на високата достъпност на продуктите за пушене и алкохола, въпреки съществуващите по закон, който не се прилага в много случаи ограничения. Тийнейджърите, които активно се включваха в дискусията, признаха, че това е масова практика в София.

Въпреки съществуващите законови ограничения, статистиката показва, че близо 46% от българските непълнолетни могат да закупят цигари или електронни цигари от магазини, павилиони и супермаркети без проверка на възрастта. Специалистите подчертаха и риска, свързан с погрешното възприятие за безопасност на някои продукти. Много деца започват с електронни цигари без никотин, вярвайки, че те са безвредни, което впоследствие може да улесни преминаването към по-опасни вещества и по-високи концентрации на никотин.

Особено уязвима е групата на лицата до 19-годишна възраст. В този период младите хора изграждат своята личност, ценности и социални умения, а липсата на достатъчна информираност за последствията от употребата на психоактивни вещества може да доведе до сериозни здравословни, психологически и социални проблеми. Според представените данни много младежи използват никотинови продукти като средство за справяне със стрес, тревожност, ниско самочувствие или училищно напрежение. В същото време естественото за възрастта любопитство и стремежът към нови усещания допълнително увеличават риска от експериментиране с вредни вещества.

Организаторите подчертаха, че превенцията остава най-ефективният инструмент в борбата срещу зависимостите, а навременната информираност и подкрепа могат да помогнат на младите хора да направят осъзнат избор в полза на своето здраве, благополучие и бъдеще.

*Проектът „Живот без дим” на Сдружение „Победа сега” се осъществява с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за превенция и информираност (2026-2030). (НПИМД-, Договор №)

Егор Глазунов