Audi възкреси легенда с 513 к.с.: Auto Union Lucca се завръща след 91 години

Volvo се е справил по-добре от повечето и ...

Audi представи впечатляващо възстановяване на легендарния Auto Union Lucca – експериментален състезателен автомобил от 1935 г., който преди повече от девет десетилетия поставя рекорд със скорост от 326,975 км/ч (203 mph) по обществен път.

Историческата машина е създадена в разгара на битката между Auto Union и Mercedes-Benz за титлата на най-бързия автомобил в Европа. Оригиналният Lucca се отличава с футуристичен аеродинамичен дизайн и 5,0-литров V16 двигател с близо 340 к.с.

През февруари 1935 г. автомобилът достига рекордната скорост северно от Пиза, край италианския град Лука, откъдето идва и името Lucca. По онова време това е най-високата скорост, постигана някога на обществен път.

Новата версия е разработена по поръчка на Audi Tradition и изградена от британското ателие Crosthwaite & Gardiner. Реконструкцията продължава три години и използва архивни снимки и оригинални документи.

Възроденият модел вече разполага с 6,0-литров V16 мотор, развиващ 513 к.с. – значително повече от оригинала. Двигателят работи със специална смес от метанол, безоловен бензин и толуен.

Audi потвърди, че уникалният автомобил ще направи динамичен дебют на Goodwood Festival of Speed между 9 и 12 юли, където се очаква отново да впечатли със скорост и звук, каквито рядко се срещат в съвременната автомобилна индустрия.

Кирил Пламенов