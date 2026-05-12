Държавата не може да определя „справедливи цени“ за милиони стоки: Асен Василев

„Държавата не може да определя „справедливата цена“ за милиони стоки.“ С тези думи лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев разкритикува предложените промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията след заседание на Временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание.

Според него измененията няма да доведат до понижаване на цените и дори могат да имат обратен ефект. Василев припомни, че текстовете в Закона за защита на потребителите вече са били предложени от ГЕРБ миналата година при промените в Закона за въвеждане на еврото, но до момента не са дали резултат.

„Това, което се видя, е, че не спряха увеличението на цените“, заяви той.

По думите му „Продължаваме промяната“ ще подкрепи на второ четене две конкретни разпоредби в законопроекта за защита на конкуренцията, свързани с разширяване на дефиницията за нелоялни практики в договорите между търговските вериги и производителите.

Василев обаче определи останалите текстове в проекта като „много притеснителни“. Той критикува предложенията, които според него премахват презумпцията за невинност и поставят компаниите в ситуация сами да доказват, че не са виновни.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ коментира още, че се въвежда нов подход за определяне на „липса на конкуренция“, при който компании могат да бъдат третирани като картел, без да има координация между тях.

Той изрази съмнения и относно възможността държавата ежедневно да анализира огромен брой стоки и да определя реалната им себестойност. По думите му Комисия за защита на потребителите и Министерство на икономиката няма как да проследяват милиони артикули всеки ден.

„Това е анализ, който обикновено отнема месеци и се прави за ограничен брой продукти. Абсурдно е да се прави ежедневно за милиони артикули“, каза Василев.

Според него въвеждането на административна тежест обикновено води до обратен ефект и може да предизвика допълнително увеличение на цените.

Той допълни, че ако предложенията бъдат приети в този вид, единственият реален положителен ефект ще бъде по-добра норма на печалба за българските производители спрямо търговските вериги.

Кирил Пламенов