Кралските военноморски сили на Великобритания са отделили до 200 000 паунда (близо 270 000 долара) за преработка на церемониалните униформи на жените офицери заради опасения, че копчетата на саката били „неподходящо разположени“, според вътрешен документ, цитиран от The Times.

Настоящото сако, носено от жените офицери по време на церемониални събития, има четири реда по две копчета, като най-горният ред се намира на нивото на зърната, което многократно е ставало обект на шеги във флота. След промените всичките осем копчета ще бъдат преместени по-надолу върху сакото.

Очаква се над 950 жени офицери да получат обновените униформи поетапно, започвайки по-късно тази година. Според документа промяната е била определена като „положителна стъпка за жените“.

Някои военнослужещи обаче поставят под въпрос решението да се харчат пари на данъкоплатците за това, което критиците наричат дребна козметична промяна, в момент когато флотът е под натиск да подобри бойната си готовност и да модернизира способностите си.

„Разположението на копчетата по сакото винаги е било донякъде шега във флота“, казва източник от Кралските военноморски сили пред вестника, определяйки мярката като „очевидно абсурдна“ и добавяйки, че „очевидното решение би било просто да се махнат обидните ‘копчета-зърна’ от съществуващите униформи“.

Контингент от женската Кралска канадска военноморска служба, септември 1945 г., Отава, Канада.

Документът, видян от The Times, посочва, че по-голямата част от планираните разходи — 185 000 паунда — в крайна сметка ще бъдат компенсирани чрез намаляване на броя униформи, издавани в бъдеще.

Планът идва в момент, когато британските въоръжени сили са изправени пред нарастващ финансов натиск и призиви за съкращаване на разходите на фона на прогнозен недостиг от 28 милиарда паунда (37 милиарда долара) в отбранителния бюджет през следващите четири години. Въпреки ограниченията Лондон продължава да разширява военните си ангажименти в чужбина, особено в подкрепа на Украйна.

Главен офицер Маргарет Л. Купър, заместник-директор на WRINS, заедно с втори офицер Каляни Сен и втори офицер Филис Кънингам, 4 април 1945 г., Уестминстър, Лондон.

Лондон обеща да разположи войски на терен в Украйна в случай на прекратяване на огъня и обяви планове да предостави 120 000 дрона на Киев. Пакетът с дронове, описан от Министерството на отбраната като най-голямата подобна доставка, е част от по-широката британска военна помощ за Украйна на стойност 3 милиарда паунда (около 3,8 милиарда долара) за тази година.

Това е част от по-широкия ангажимент на Обединеното кралство за общо около 21,8 милиарда паунда (29 милиарда долара) подкрепа за Киев, включваща военна, финансова и хуманитарна помощ от ескалацията на конфликта в Украйна през февруари 2022 г.

Пламен Валентинов

