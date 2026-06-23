Автомобилите, които си заслужава да изчакаме: 2026–2030 г.

В ерата на доставките за следващия ден, самообслужващите каси и гигабитовия интернет някои неща просто не могат да бъдат ускорени. Автомобилите, пикапите и SUV моделите, които ще видите тук, няма да достигнат до автосалоните още от няколко месеца до няколко години. Някои вече са на прага на серийното производство, докато други все още не са напуснали дизайнерските студия.

Разказваме ви за тях още сега, защото именно тези модели ще имат значение – независимо колко поредни безлични кросоувъра ще бъдат представени от автомобилните производители. Това са автомобилите, които наистина си струва да чакате.

Alfa Romeo Stelvio (2028)

Второто поколение на Stelvio преминава през цялостна трансформация. Първоначално моделът трябваше да дебютира през 2026 г., но появата му беше отложена поне до 2027 г. SUV-ът ще запази характерния емоционален дизайн на Alfa Romeo, но вече ще се предлага както с хибридно, така и с изцяло електрическо задвижване.

Новият Stelvio ще бъде изграден върху платформата STLA Large, което вероятно ще го доближи по размери до средноразмерния сегмент. Очаква се и спортна версия Quadrifoglio, която може да използва шестцилиндровия двигател Hurricane с два турбокомпресора, познат от Dodge Charger.

Audi TT EV (2028)

Audi подготвя нов електрически спортен автомобил, вдъхновен от радикалния Concept C. Разположен между вече спрения от производство TT и суперавтомобила R8, моделът ще въведе нов дизайнерски език за марката с впечатляваща светлинна графика, изчистени линии и интериор, акцентиращ върху висококачествени материали.

Автомобилът ще споделя платформа с бъдещите електрически версии на Porsche 718 и вероятно ще се предлага както със задно предаване и един електромотор, така и със система за двойно предаване и два електромотора. Наследникът на TT се очаква през 2027 г. на цена, доближаваща 100 000 долара.

BMW iM3 (2027)

Легендарният спортен седан BMW Серия 3 вече ще има и електрически еквивалент – i3, базиран на нова 800-волтова архитектура. Именно той ще даде начало и на първия истински електрически модел на подразделението M.

Очаква се BMW iM3 да разполага с четири електромотора и впечатляваща мощност. Продажбите на i3 в САЩ започват в края на 2026 г., а iM3 трябва да се появи през следващата година.

Chevrolet Silverado (2027)

Chevrolet подготвя сериозна модернизация на своя най-важен модел. Следващото поколение Silverado ще се появи до края на 2026 г. с обновен дизайн, който запазва агресивния характер на настоящата версия.

По-съществените промени са под каросерията. Турбобензиновият четирицилиндров двигател и дизеловият Duramax ще бъдат допълнени от два нови атмосферни V8 агрегата с работен обем 5,7 и 6,6 литра. Очаква се те да бъдат по-ефективни от своите предшественици. Интериорът също ще стане значително по-модерен с 16,3-инчов централен дисплей и 12,2-инчов цифров инструментален панел като стандартно оборудване.

Chevrolet Camaro (2029)

Легендарният Camaro ще се завърне триумфално за моделната 2029 година. Култовият спортен автомобил вероятно отново ще бъде с две врати, но има сериозни шансове Chevrolet да предложи и версия с четири врати.

Базовият двигател се очаква да бъде турбобензинов четирицилиндров агрегат, докато върховите версии вероятно ще използват новия 6,7-литров V8 с 535 к.с., познат от Corvette. Освен 10-степенна автоматична трансмисия, феновете се надяват да видят и шестстепенна механична скоростна кутия. Производството трябва да започне в края на 2028 г., а стартовата цена вероятно ще бъде около 40 000 долара.

Dodge Charger Hellcat V8 (2027)

След завръщането на двигателя Hemi V8 при Ram 1500, същото ще се случи и с Dodge Charger. Електрическият Charger Daytona не успя да спечели очакваната популярност, а връщането на осемцилиндровите мотори трябва да върне ентусиазма сред почитателите на марката.

Очаква се гамата да включва 5,7-литров и 6,4-литров Hemi, както и компресорния 6,2-литров Hellcat с мощност над 700 к.с. Завръщането на V8 в Charger е планирано за 2027 година.

Ferrari Luce (2027)

Ferrari Luce бележи началото на нова ера за италианската марка. Макар компанията да възнамерява да предлага легендарните си V12 двигатели възможно най-дълго, тя вече гледа и към бъдещето с високопроизводителен електромобил.

Четиривратият модел разполага с четири електромотора и впечатляващите 1035 к.с., което му позволява да ускорява до 100 км/ч за едва 2,5 секунди. Батерията с капацитет 122 кВтч осигурява пробег от около 450 километра и поддържа зареждане с мощност до 350 кВт.

Дизайнът, създаден с участието на бившия дизайнер на Apple Джони Айв, предизвика противоречиви реакции. Продажбите ще започнат на цена над 600 000 долара, а първите доставки в САЩ са планирани за второто тримесечие на 2027 г.

Ford Mustang Dark Horse SC (2026)

Ford позиционира новия Mustang Dark Horse SC между стандартния Dark Horse с 500 к.с. и екстремния GTD. Моделът използва компресорен 5,2-литров V8 – същия агрегат като при GTD.

Официалната мощност все още не е обявена, но се очаква да бъде близо до 800 к.с. Освен това автомобилът получава подобрено окачване за писта и оптимизирана аеродинамика за по-голяма притискаща сила. Първите доставки започват още това лято.

Следват още десетки интересни модели, сред които Genesis GV90, Genesis Magma GT, Toyota GR GT, Jaguar Type 01, Lexus LFA, Porsche 718 Boxster и Cayman EV, Ram TRX, Scout Traveler и Terra, Toyota MR2 и други, които ще оформят автомобилния пазар през втората половина на десетилетието.

Кирил Пламенов