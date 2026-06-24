Любимата на Б. Дудова се самоуби

Половинката на световната ни шампионка по борба Биляна Дудова - унгарката Жанет Немет се самоуби. Тяхната връзка беше разкрита от самите тях в документалния филм Походът на амазонките на режисьора Борислав Колев, който е посветен на най-изявените ни спортистки в мъжките дисциплини.
Около 10.30 часа сутринта републиканската шампионка по борба – унгарката Жанет Немет, се е самоубила, като е скочила от 11-ия етаж на блок за спортисти в столичния комплекс "Диана", съобщиха източници от СДВР.
И в момента на мястото гъмжи от полиция като водещата версия на разследващите е самоубийство заради любовна драма със състезателка от националния отбор и клуба, в който тренира, подмята Блиц. Отскоро Немет се състезава за женския отбор по борба на ЦСКА.
Унгарката, която вече има и български паспорт, бе сред успешните състезателки на националния тепих. През този месец Немет отново завоюва държавната титла в тежката категория - до 76 килограма, затвърждавайки позицията си сред водещите имена в женската ни борба.
По време на лагерите за подготовка тя тренира заедно с други елитни състезателки, сред които и световната шампионка Биляна Дудова - нейна съотборничка и в ЦСКА. Според полицейските ни източници Дудова и Немет са били и съквартирантки в стаята на 11-тия етаж в комплекс "Диана", от която е скочила унгарката.
32-годишната Немет има зад гърба си редица национални отличия и неведнъж е доказвала качествата си на тепиха, печелейки титли в тежката категория на държавните първенства.
Екип на 19 минути
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