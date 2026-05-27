27.05.2026 17:12

България чрез ЦРЧР за пример от ЕК на евросреща в Кипър

 Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) продължава да развива европейското сътрудничество и да създава повече възможности за учене, мобилност и активно участие.


По време на Директорската среща в Кипър, изпълнителният директор на ЦРЧР, г-н  Николай Спасов и проф. Petros Pashiardis – председател на Съвета на директорите на националната агенция на Кипър -  Foundation for the Management of European Learning Programmes (IDEP), подписаха Меморандум за сътрудничество между двете национални агенции по програмите Erasmus+ и European Solidarity Corps


Споразумението поставя основите на още по-тясно партньорство в областта на образованието, обучението, младежта и спорта чрез:


 обмен на добри практики и експертиза;


 развитие на съвместни инициативи;


насърчаване на иновациите и международното сътрудничество;


разширяване на възможностите за млади хора, организации и институции.


Непосредствено след подписването на Меморандума, българската национална агенция ЦРЧР беше високо оценена от представителите на Европейската комисия като положителен пример за изграждане на силни, устойчиви и ползотворни взаимоотношения между националните агенции по програма „Еразъм+“. Бе подчертано, че ЦРЧР се утвърждава като надежден и проактивен партньор, който последователно допринася за развитието на международното сътрудничество, обмена на иновативни практики и повишаване качеството на изпълнение на европейските образователни и младежки политики. Директорът по въпросите на младежта, образованието и програма "Еразъм+" в Генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и култура" в Европейската комисия насърчи ЦРЧР да продължава със същата висока ангажираност и ключова роля в укрепването на партньорството между националните агенции.  


Това е поредният меморандум за сътрудничество, който ЦРЧР подписва с национална агенция по програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, като част от усилията за изграждане на устойчиви европейски партньорства и повишаване качеството на изпълнение на програмите.


Кирил Пламенов


 



