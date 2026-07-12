Bentley Flying Spur Speed: 771 к.с., V8 мощ и лукс за $348 830 – хибридният звяр покори улиците на Лос Анджелис

Автомобилните полигони за изпитания невинаги са оградени тестови писти. Компаниите, които проверяват максималната теглителна способност на автомобилите си, се отправят към Колорадо или към участъка Davis Dam Grade на границата между Невада и Аризона. За тестове на охладителните системи инженерите преминават през Долината на смъртта или се изпотяват в Андалусия. В другия край на температурния спектър е Северният полярен кръг – място, достатъчно студено, за да превърне дизеловото гориво в желе и радиаторите в машини за ледени напитки.

Но къде трябва да бъде изпитан автомобил като луксозния Bentley Flying Spur Speed? Кое е автомобилното равенство на многократните студени стартове при минусови температури, когато се измерват комфортът и класата?

Ние проведохме своя луксозен тест, като превозвахме международни туристи из Лос Анджелис по време на зимния празничен сезон. Навигирането в огромния и претъпкан мегаполис, както и показването на прочутите му забележителности, се превърнаха в изпитание за качеството на возене, маневреността, ускорението, аварийното спиране и способността да се запази спокойствие. За щастие, Flying Spur Speed е бърз, пъргав и изключително успокояващ.

Тестът започна на паркинга на Denny’s близо до международното летище в Лос Анджелис, където изчакахме приятелите ни да пристигнат. Да чакаш в автомобил може да бъде мъчително, но Flying Spur сякаш е създаден именно за приятно стоене на място.

Интериорът беше облицован от врата до врата с двуцветна кожа и ухаеше като седларска работилница (само без конете). Тестовият автомобил беше изпълнен в тъмно патладжанено и кремаво, с облицовки от евкалиптово дърво с тигрови шарки. Атмосферата напомняше викторианска дневна или може би личната библиотека на ексцентричен милиардер.

Като plug-in хибрид, Spur беше почти толкова тих, колкото библиотека. Неговият 4,0-литров V8 с два турбокомпресора работи в комбинация с електромотор с мощност 188 к.с. и батерия с капацитет 22 kWh, която осигурява изненадващо добър електрически пробег – около 30 мили (48 км) според оценката на EPA.

Общата мощност на системата достига 771 конски сили, а максималният въртящ момент е 738 lb-ft (около 1001 Нм). Настанете се на паркинг с аудиокнига през аудиосистемата Naim for Bentley с мощност 2200 вата (опция за 9615 долара), включете масажиращите седалки, настройте климатика – и няма да ви интересува колко време ще отнеме на приятелите ви да преминат митническия контрол.

В Лос Анджелис има шега, че истинската любов е да вземеш някого от LAX (летището в Лос Анджелис). Дори Bentley за 348 830 долара не може да направи това преживяване приятно, но автомобилът е толкова впечатляващ, колкото предполага цената му – с мощно ускорение и дрезгав рев, когато двигателят с вътрешно горене се включи.

Той е и изключително разпознаваем. Когато кажете на пътуващите да търсят златисто-лилавото Bentley, те бързо забелязват специфичната за версията Speed предна решетка и фаровете с дизайн като шлифовани скъпоценни камъни и ви махат.

След 10-часов полет всеки пътник би оценил всяка седалка, различна от тясното място 42H в самолета с раница, притискаща коленете. Flying Spur предлага истинско облекчение със своя голям багажник и просторна задна седалка.

За още по-луксозно изживяване, ориентирано към шофьор, се предлага конфигурация с четири места и централна конзола по цялата дължина на салона.

Плюсове:

Истински символ на престиж дори в град като Лос Анджелис, където демонстрацията на богатство е ежедневие.

Достатъчен електрически пробег за ежедневни задачи.

Ускорение и поведение в завои, достойни за писта.

Едно важно нещо за Лос Анджелис е, че градът е огромен. Окръг Лос Анджелис заема почти толкова площ, колкото целия щат Кънектикът, но въпреки това всеки турист, който идва за първи път, подава списък със забележителности, разпръснати из около 4700 квадратни мили (12 000 кв. км), сякаш придвижването между тях не отнема часове.

Няма нищо, което Flying Spur може да направи, за да промени това, но показването на картата върху опционалния прибиращ се инфотейнмънт дисплей може да помогне на новодошлите да подредят приоритетите си.

Автомобилът прави пътуването значително по-комфортно дори когато то представлява просто бавно пълзене в задръстването по разбития участък на магистрала 1 през Малибу или маневриране между други любопитни шофьори в задръстванията около Rodeo Drive.

Bentley Flying Spur Speed доказва, че луксът и спортният характер могат да съществуват заедно – автомобил, който може тихо да превозва пътници в електрически режим, но и да разкрие агресивния си характер с мощен V8 рев, когато пътят го позволява.

Кирил Пламенов