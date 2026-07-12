Глобяват за каране на колело в парка, а нарушителите с коли - не

Глоби за колела в парка, но без санкции за колите по алеите – така изглежда според „Велоеволюция“ контролът в столичните паркове. Докато полиция и община преследват велосипедисти, автомобили, електрически мотори и бързи тротинетки продължават да се движат сред пешеходците.
"Каране на колело в парка = глоба
Потърпевши споделят в социалните мрежи за акции на Столичната община и СДВР. Велосипедисти биват предупреждавани и дори глобявани за каране на велосипед в парк.
За съжаление, това е възможно след промяна на ЗДвП от 2015 г. Забранено е преминаване и паркиране на ППС в паркове и градини, освен на обособени за целта места.
Досега това правило не е прилагано, а обособените велоалеи в паркове се броят на пръсти. Такива в София има само край парка при НДК и в Западен парк. Велосипедисти обаче са били спирани от полиция в Северен парк, където велосипедна инфраструктура няма.
Нека да е ясно - законът е закон, но трябва да е справедлив и приложен пълноценно.
В Столична община отлежават проекти за велоалеи в паркове. Дали сме препоръки за по-смислени и свързани маршрути. А проектите няма да бъдат изпълнени, докато не се ремонтират разрушените настилки. Дотогава полицията тормози нормални хора и деца излезли на разходка с колело в почивен ден.
Условия за каране на колело по закон няма, но закон за глобяване има.
Истинските проблеми с безопасността в парковете остават без никакво внимание от страна на община и полиция, въпреки подаването на сигнали:
-движение и паркиране на автомобили по паркови алеи
- движение на електрически мотори
- движение на високоскоростни е-тротинетки
Васил Терзиев семействата с деца и колела в парка ли са най-страшните нарушители?"
Сдружение "Велоеволюция"
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Някои хора бавно загряват. Чакам рекапитулацията за изпълнения мандат на умните и красивите, както и кой ще бъде следващият кмет. Този някак трябва да го изтърпим.
14-ти ден продължава издирването ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
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