Британската армия изпрати с парашути медицински екип на отдалечен остров заради хантавирус

Британската армия е изпратила лекарски екип и парашутисти, които са били спуснати с военен самолет на остров Тристан да Куня. Целта е да помогнат на човек със съмнение за хантавирус. Той е сред пътниците, напуснали нидерландския круизен кораб MV Hondius, преди да бъде потвърдена зараза на борда.
Корабът е имал 175 пътници и екипаж от 23 държави. По време на пътуването е избухнала инфекция с рядък вирус, който обикновено се разпространява чрез контакт със заразени изпражнения на гризачи. Става дума за андския щам на хантавируса, който в редки случаи може да се предава и между хора при близък контакт.
Един от пътниците е слязъл на остров Тристан да Куня на 14 април, три дни след първия смъртен случай на кораба. Две седмици по-късно той е започнал да проявява симптоми, но към момента е в стабилно състояние.
В събота британски военен самолет A400M е спуснал двама лекари и шестима парашутисти на острова, заедно с кислород и медицински материали. Островът е много изолиран и няма летище, затова достъпът е само по море или по въздух с парашути.
Световната здравна организация съобщава за осем свързани случая с вируса на кораба – шест потвърдени и два съмнителни. Трима души са починали. Властите проследяват и хора, които са слезли на остров Света Елена, за да се установи дали има още заразени.
Корабът е бил проверен в пристанище на Канарските острови, където пътниците са били изследвани и след това върнати по домовете си или поставени под карантина. От СЗО казват, че вирусът е сериозен, но не се разпространява като COVID-19.
Смята се, че първият заразен е 70-годишен нидерландски мъж, който е починал. Той е бил орнитолог и вероятно се е заразил, след като е посетил сметище в Аржентина, където е вдишал частици от замърсена среда, съдържаща вируса.
Пламен Валентинов
