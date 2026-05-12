Паделът се превръща в новия любим спорт на елита

Паделът бързо се утвърждава като един от най-предпочитаните нови спортове в луксозния свят, привличайки все по-голям интерес от заможни играчи, луксозни брандове и големи инвеститори. Първоначално създаден в Мексико и отдавна популярен в Испания и Латинска Америка, този спорт с ракети, играещ се по двойки, се разраства стремително в САЩ и Европа, докато елитни клубове и компании в сферата на луксозното гостоприемство се надпреварват да изграждат кортове и членски общности около него.

Луксозни марки като Rolex, Prada, Lamborghini, Richard Mille и Frederique Constant наскоро навлязоха в този сектор чрез спонсорства, сътрудничества за спортна екипировка или партньорства с професионални лиги и ексклузивни клубове. В същото време частни оператори като Reserve и Kith откриха падел дестинации само за членове, насочени към заможна клиентела в New York City, Miami и други големи градове.

Ръстът на спорта се ускори значително през последните няколко години, като броят на играчите, турнирите и изграждането на кортове по света нарастват с бързи темпове. Според представители на индустрията привлекателността на падела се крие в съчетанието от достъпност, социално взаимодействие и силна връзка с луксозни сектори като модата, уелнес индустрията, хотелиерството и недвижимите имоти.

