  
Bugatti с порцеланово покритие: Хитът на годината (ФОТОГАЛЕРИЯ)

Свързани новини

05.07.2026 07:07

Bugatti с порцеланово покритие: Хитът на годината (ФОТОГАЛЕРИЯ)

Видян 610 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Най-новият уникален модел на Bugatti е покрит с порцелан. Да, наистина.


W16 Mistral Blanc Éternel е вторият съвместен проект на Bugatti и Кралската порцеланова мануфактура в Берлин (Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin).












Автомобилът се отличава с бяло купе с черни контури и истински порцеланови емблеми, капачка на резервоара и декоративни елементи в двигателния отсек. В интериора порцеланът е използван за скоростния лост, капаците на високоговорителите и подлакътниците.



Кирил Пламенов


 



Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 03 юли 21:00ч.

47 ронини 2013 г. ‧ Екшън/Фентъзи ‧ 2 ч 8 мин

Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch

виц на деня


"Моля, не повръщайте под масите! И там има ора..." - Надпис във врачанска кръчма

към хороскоп хороскоп

рак

Рак, новият месец започва редом с ретроградния Меркурий в твоя знак

Рак, новият месец започва редом с ретроградния

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки