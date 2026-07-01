Bugatti с порцеланово покритие: Хитът на годината (ФОТОГАЛЕРИЯ)

Боядисан в перлено и ледено синьо, този ...

Най-новият уникален модел на Bugatti е покрит с порцелан. Да, наистина.

W16 Mistral Blanc Éternel е вторият съвместен проект на Bugatti и Кралската порцеланова мануфактура в Берлин (Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin).

Автомобилът се отличава с бяло купе с черни контури и истински порцеланови емблеми, капачка на резервоара и декоративни елементи в двигателния отсек. В интериора порцеланът е използван за скоростния лост, капаците на високоговорителите и подлакътниците.

Кирил Пламенов