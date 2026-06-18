ДА! Аромат на жасмин и вкус на тепаняки: Градината на The Residence

И без да имаше ексклузивност в названието си, The Residence Executive Club щеше да бъде приеман точно така не само заради приказната къща – венецът в творчеството на великия австрийки архитект Грюнангер, по чийто модер прави и собствения си дом под Алпите. Неговата градина в сърцето на сърцето на София е още по-голям лукс.

Отдавна не бяхме я посещавали за вечеря, когато порасналите храсти с жасмин истински могат да отпуснат аромата си, който винаги отнася всекиго поне мислено на Ривиерата – някъде далеч то този мръсен град. След жегата, в която по-малко се усеща, парфюмът – свеж и омайващ, се вдишва с пълна сила, което –апропо, важи и за закуска в разкошния двор на най-красивата къща в столицата и в страната.

Вкусът на момента пък е онзи, който придава тепаняки. Най-предпочитани са морските дарове, приготвени по този японски тертип.

Разбира се, има и още много прекрасни неща.

Специално внимание за супер изчерпателния лист от пенливи вина, който е доста добре подбран на всички нива.

Десертите са малки, но това всъщност е точното, колкото трябва за лятото. И гарашът например е абсолютно достатъчен в тази си доза.

Борис Ангелов