  
Мбапе вкара два гола и се изравни с Меси като №1 при голмайсторите на Световното първенство с 6 попадения

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01.07.2026 11:35

Мбапе постави исторически рекорд на световните първенства

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Килиан Мбапе пренаписа историята на световните първенства, след като стана футболистът с най-много голове в мачове от директните елиминации на Мондиалите.


Нападателят на Франция се разписа два пъти при убедителната победа с 3:0 над Швеция в мач от 1/16-финалите на Световното първенство 2026. С попаденията си звездата на Реал (Мадрид) увеличи головата си сметка в елиминационната фаза на турнира на 10 попадения в девет срещи – постижение, което няма аналог в историята на световните първенства.


Преди двубоя срещу Швеция Мбапе делеше първото място с бразилските легенди Леонидас и Роналдо, които имаха по осем гола в елиминационни срещи. След двата си гола французинът остана еднолично на върха на престижната класация.


Общият актив на Мбапе на световни първенства вече е 18 попадения. Така той се доближи само на един гол от рекорда на Лионел Меси, който има 19. Любопитното е, че едва шест от головете на аржентинеца са отбелязани в директните елиминации, докато французинът вече е достигнал двуцифрен актив в тази фаза на турнира.


Освен историческия рекорд в елиминациите, Мбапе вече дели и първото място в голмайсторската листа на Мондиал 2026 с Лионел Меси, като двамата имат по шест попадения. След успеха над Швеция Франция се класира за осминафиналите, където ще се изправи срещу Парагвай.


Кирил Пламенов


Снимка: АФП


 



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