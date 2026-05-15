Индия забрани износа на захар до септември

Индия забрани износа на захар за следващите пет месеца, за да ограничи цените на фона на глобално поскъпване на стоката. Ню Делхи съобщи, че мярката ще остане в сила до 30 септември.

Ще бъдат позволени ограничени изключения, включително за вече договорени доставки и износ по държавни споразумения, свързани с продоволствената сигурност.

Решението идва на фона на опасения за по-ниско производство. Реколтата от захарна тръстика в Индия — най-големият производител на захар в света — която започва около октомври, може да бъде засегната от по-слаб от обичайното мусонен сезон заради климатичния феномен Ел Ниньо, съобщава AFP.

Индия се нуждае от приблизително 26–28 милиона тона захар годишно за вътрешно потребление. Производството е било около 31,5 милиона тона през 2023–24 г., а се очаква да бъде около 25,8 милиона тона през 2024–25 г. след слаб сезон.

Индия е изнесла рекордните 11 милиона тона захар през 2021–22 г. Този обем рязко спада до 6,3 милиона тона през 2022–23 г. и продължава да намалява през следващата година. През 2024–25 г. е отчетено частично възстановяване на износа до 900 000 тона.

Спадът е резултат от държавна политика, при която Индия приоритизира вътрешното потребление чрез ограничаване на износа и насочване на част от запасите към производство на етанол.

Африканските държави, основно Судан, Либия и Сомалия, са били основни дестинации за индийския износ на захар през 2024–25 г., според данни на Главната дирекция за търговско разузнаване и статистика.

Войната между Иран и Израел е повлияла на перспективите за сектора на захарта заради опасения около вноса на торове. Близкият изток осигурява около половината от вноса на торове в Индия. Саудитска Арабия е най-големият доставчик на диамониев фосфат за Индия, а Оман е най-големият доставчик на урея. Притеснения има и заради недостиг на втечнен природен газ, който е ключова суровина за производството на урея. Катар е най-големият доставчик на втечнен природен газ за Индия.

Рейтинговата агенция Moody’s заяви, че вижда възможно пренасяне на ефекта върху инфлацията на храните в Индия заради зависимостта на страната от вносни торове.

Индия е признала, че има нарушения във веригите за доставка на торове поради пренасочване на пратки, което е увеличило времето за доставки.

Конфликтите в Украйна и Близкия изток също са довели до глобално поскъпване на торовете.

Пламен Валентинов