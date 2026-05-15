United World Wrestling допусна руските борци без ограничения

Бюрото на United World Wrestling (Обединения свят на борбата) е взело решение да допусне руски състезатели до участие в международни турнири без ограничения във всички възрастови категории.
Това съобщи руският спортен министър Михаил Дегтярьов. Решението обхваща всички възрастови групи и позволява на руските борци отново да се състезават на международната сцена.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс
- Каква е разликата между мъжа и микровълновата печка?
– Никаква, след 30 секунди всичко е готово.
Идея може да се разшири повече, отколкото е