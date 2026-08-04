Dior откри първия си постоянен спа център във Венеция – в легендарния хотел Cipriani

Френската модна къща Dior откри първия си постоянен спа център във Венеция, разположен в емблематичния Hotel Cipriani. Това е първият път, в който марката предлага целогодишно своите уелнес и козметични терапии в италианския град.
Откриването идва след успеха на временния бутик Dioriviera, който отвори врати в хотела по-рано това лято.
Интериорът на новия Dior Spa е вдъхновен от различни епохи на венецианския дизайн – от рококо стила на XVIII век, през естетиката на 50-те и 60-те години, до съвременните акценти на града. Пространството впечатлява с венецианско терацо, декоративна мазилка, меки неутрални тонове и характерни детайли на Dior, включително емблематичните аромати на модната къща.
Спа центърът е отворен както за гости на хотела, така и за външни посетители. Освен популярните терапии на Dior, като HydraFacial за обновяване на кожата и масажа New Look за стягане и детоксикация на тялото, в Hotel Cipriani се предлагат и три ексклузивни процедури, създадени специално за новата локация.
Самият Hotel Cipriani, разположен на остров Джудека и достъпен чрез частен кей, е сред най-престижните хотели във Венеция. Комплексът разполага със звезден ресторант Oro, яхта за плаване, просторен басейн – единствения подобен в историческата част на Венеция – и луксозни кабани край него. Хотелът е открит през 1956 г. от Джузепе Чиприани, а днес е част от веригата Belmond.
Това не е първото сътрудничество между Dior и Belmond. През 2023 г. двете компании създадоха две луксозни спа къщи сред дърветата в легендарния Grand Hotel Timeo в Сицилия, предлагайки ексклузивни терапии на Dior в уникална природна обстановка.
Мария Пенчева
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