  
Dior откри първия си постоянен спа център във Венеция – в легендарния хотел Cipriani

Свързани новини

08.08.2026 08:00

Dior откри първия си постоянен спа център във Венеция – в легендарния хотел Cipriani

Видян 120 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Френската модна къща Dior откри първия си постоянен спа център във Венеция, разположен в емблематичния Hotel Cipriani. Това е първият път, в който марката предлага целогодишно своите уелнес и козметични терапии в италианския град.


Откриването идва след успеха на временния бутик Dioriviera, който отвори врати в хотела по-рано това лято.


Интериорът на новия Dior Spa е вдъхновен от различни епохи на венецианския дизайн – от рококо стила на XVIII век, през естетиката на 50-те и 60-те години, до съвременните акценти на града. Пространството впечатлява с венецианско терацо, декоративна мазилка, меки неутрални тонове и характерни детайли на Dior, включително емблематичните аромати на модната къща.



Спа центърът е отворен както за гости на хотела, така и за външни посетители. Освен популярните терапии на Dior, като HydraFacial за обновяване на кожата и масажа New Look за стягане и детоксикация на тялото, в Hotel Cipriani се предлагат и три ексклузивни процедури, създадени специално за новата локация.


  • Mascarade – луксозна терапия за лице с LED светлинна терапия, миофасциално освобождаване и маска с крем Dior Prestige, която придава блясък и свежест на кожата.
  • Grand Bal – персонализирана разкрасителна програма за косата, лицето, ръцете и краката, предназначена за подготовка преди специални събития.
  • Théâtre Corporel – терапия, извършвана едновременно от двама Dior Wellness специалисти, която комбинира контролирано дишане, ароматни масла за освобождаване на напрежението и дълбок миофасциален масаж.

Самият Hotel Cipriani, разположен на остров Джудека и достъпен чрез частен кей, е сред най-престижните хотели във Венеция. Комплексът разполага със звезден ресторант Oro, яхта за плаване, просторен басейн – единствения подобен в историческата част на Венеция – и луксозни кабани край него. Хотелът е открит през 1956 г. от Джузепе Чиприани, а днес е част от веригата Belmond.


Това не е първото сътрудничество между Dior и Belmond. През 2023 г. двете компании създадоха две луксозни спа къщи сред дърветата в легендарния Grand Hotel Timeo в Сицилия, предлагайки ексклузивни терапии на Dior в уникална природна обстановка.


Мария Пенчева


 


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Около 3000-годишна конска челюст, открита в река Дунав край Русе

Около 3000-годишна конска челюст, открита в река Дунав край Русе

Около 3000-годишна конска челюст, открита ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 09 август 21:00ч.

Жокера 2019 г. ‧ Криминале/Трилър ‧ 2 ч 2 мин

Режисьор: Тод Филипс
В ролите: Хоакин Финикс Arthur Fleck Робърт де Ниро Мъри Франклин Зази Битц Софи Дюмон Глен Флешлър

виц на деня

Най-късият политически виц

 "Влезли в един бар Владо Николов журналистът, преподавателят, треньорът и финансистът…"

Виктор Димчев

към хороскоп хороскоп

козирог

Практичният ви подход ще бъде ключов за разрешаването на сложен казус

Практичният ви подход ще бъде ключов за разрешаването

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки