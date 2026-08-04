Dior откри първия си постоянен спа център във Венеция – в легендарния хотел Cipriani

Френската модна къща Dior откри първия си постоянен спа център във Венеция, разположен в емблематичния Hotel Cipriani. Това е първият път, в който марката предлага целогодишно своите уелнес и козметични терапии в италианския град.

Откриването идва след успеха на временния бутик Dioriviera, който отвори врати в хотела по-рано това лято.

Интериорът на новия Dior Spa е вдъхновен от различни епохи на венецианския дизайн – от рококо стила на XVIII век, през естетиката на 50-те и 60-те години, до съвременните акценти на града. Пространството впечатлява с венецианско терацо, декоративна мазилка, меки неутрални тонове и характерни детайли на Dior, включително емблематичните аромати на модната къща.

Спа центърът е отворен както за гости на хотела, така и за външни посетители. Освен популярните терапии на Dior, като HydraFacial за обновяване на кожата и масажа New Look за стягане и детоксикация на тялото, в Hotel Cipriani се предлагат и три ексклузивни процедури, създадени специално за новата локация.

Mascarade – луксозна терапия за лице с LED светлинна терапия, миофасциално освобождаване и маска с крем Dior Prestige, която придава блясък и свежест на кожата.

Grand Bal – персонализирана разкрасителна програма за косата, лицето, ръцете и краката, предназначена за подготовка преди специални събития.

Théâtre Corporel – терапия, извършвана едновременно от двама Dior Wellness специалисти, която комбинира контролирано дишане, ароматни масла за освобождаване на напрежението и дълбок миофасциален масаж.

Самият Hotel Cipriani, разположен на остров Джудека и достъпен чрез частен кей, е сред най-престижните хотели във Венеция. Комплексът разполага със звезден ресторант Oro, яхта за плаване, просторен басейн – единствения подобен в историческата част на Венеция – и луксозни кабани край него. Хотелът е открит през 1956 г. от Джузепе Чиприани, а днес е част от веригата Belmond.

Това не е първото сътрудничество между Dior и Belmond. През 2023 г. двете компании създадоха две луксозни спа къщи сред дърветата в легендарния Grand Hotel Timeo в Сицилия, предлагайки ексклузивни терапии на Dior в уникална природна обстановка.

Мария Пенчева