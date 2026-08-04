УЕФА наказа Макаби Тел Авив: ще приеме ЦСКА пред празни трибуни

УЕФА наложи санкция на Макаби Тел Авив, като нареди на израелския клуб да изиграе домакински мач от Лига Европа на празен стадион, след като фенове запалиха фойерверки по време на среща миналата седмица, предаде АП.

В четвъртък Макаби приема ЦСКА на същия стадион в Батуми, Грузия, където отборът победи Шериф (Тираспол) с 1:0 миналата седмица. Санкцията ще засегне и привържениците на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми.

От октомври 2023 година, когато започна конфликтът с Хамас, израелските национални и клубни отбори са принудени да избират неутрални държави за домакинство на мачове в турнирите на УЕФА по съображения за сигурност. Макаби трябва да плати глоба от 40 000 евро и да изиграе следващия си домакински мач "затворени врати", съобщи УЕФА в понеделник в спешно решение на Апелативната си комисия.

Публиката наброяваше 1 012 души, когато Макаби прие молдовския Шериф миналия четвъртък във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

При жребия в понеделник в централата на УЕФА за квалификационния плейоф победителят от мача между Макаби и ЦСКА ще се изправи срещу ОФИ Крит, който е домакин на първия мач на 20 август.

Кирил Пламенов