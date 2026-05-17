17.05.2026 17:35

Дори Бойко Рашков не посмя да ми свали охраната, когато прочете мотивите: Борисов

"Дори Бойко Рашков не посмя да ми свали охраната, когато прочете мотивите да ми бъде назначена такава. От пета степен опасност до нулева опасност по нечие разпореждане – това говори лошо за нивото на българските служби в момента и кара чуждестранните ни партньори да питат защо", заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов по време на семинар на структурите на ГЕРБ-Пловдив във Велинград.


Няма и няма да има друга партия, освен ГЕРБ, която да направи толкова много за България. Само за последната една година сме събрали с 14 млрд. лв. повече за бюджета от пресечена контрабанда.


Оставихме твърде дълго лъжите в социалните мрежи да се разпространяват без отговор. Това заблуди много хора и вината е най-вече в мен, че подцених какво идва. Не се смятам за безгрешен, но фактите са ясни - България остана най-сигурната и стабилна държава в Европа.


От месеци слушаме как ще връщат лева и как цените щели магически да паднат. Сега вече говорят не за намаляване, а за “овладяване“ на цените. Истината е, че ако не се реши проблемът с горивата, всичко останало е само приказки. Не обичам да критикувам без основание, но сегашните мерки няма да сработят, защото в една пазарна икономика цените не се регулират със заповеди или телевизионни изявления. Цените бяха изпуснати умишлено, за да има после виновни.


Имаше много спекулации около моята охрана. Някой много се е засилил да си изпълни ангажиментите към определени групи от обществото. И го направиха много бързо. Когато бях главен секретар на МВР най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. Сега се упражняват върху името ми. Получил съм най-големите награди - на Италия, на Франция, на Испания и още редица държави. Това с отпаднала необходимост ли е?! Когато с Обама едниствени в света посочихме "Хизбула" за терористична организация, това с отпаднала необходимост ли е?! Ако нещо се случи, да знаете - политическо е! Ще кажа само едно - цял живот съм работил за държава, и съм правил всичко за закона и за България!


От ГЕРБ искам само едно - горе главата. Стягаме се, млади и стари, и продължаваме напред!


Наталия Каменова



