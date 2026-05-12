Електрическият BMW M3 с 1000 к.с. ще струва почти колкото бензиновата версия

BMW подготвя изцяло електрическа версия на BMW M3, която ще предлага близо 1000 к.с., но ще се продава на цена, сходна с тази на бъдещия бензинов модел. От компанията обясняват, че двете версии ще бъдат „в един и същ ценови диапазон“, за да могат клиентите да избират според предпочитанията си, а не според бюджета. Очаква се новото поколение M3 да дебютира през 2027 година.
Електрическият M3 ще използва новата платформа Neue Klasse и система с четири електромотора, което ще позволи независимо управление на всяко колело и значително по-добра динамика. Според различни информации мощността може да достигне около 1000 к.с., което ще го превърне в един от най-мощните спортни седани на BMW досега. Бензиновата версия ще запази редовия шестцилиндров мотор, но също ще бъде модернизирана с хибридни технологии.
От BMW признават, че не всички фенове на марката ще приемат електрическия M3, но са уверени, че моделът ще предложи типичното M усещане зад волана. Компанията работи и върху специални звукови и динамични системи, които да компенсират липсата на традиционен двигател и скорости. Ръководството на BMW M подчертава, че бензиновият M3 ще остане в гамата именно за почитателите на класическите спортни автомобили.
Кирил Пламенов
