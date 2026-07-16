  
Фактите са, че Радев е лъжец и национален предател: Костадинов

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16.07.2026 13:27

Фактите са, че Радев е лъжец и национален предател: Костадинов

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"Когато думите и действията се разминават, доверието неизбежно се губи. Българските граждани заслужават ясна, последователна и открита политика - не едни обещания пред камерите и други решения зад дипломатическите маси."


Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира парадоксалната външна политика на правителството през последните дни. Преди 2 дни в Париж премиерът Румен Радев заяви, че България няма да се включи в "Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна. Само ден по-късно външният министър подписа в Киев декларация, с която изрази готовността на България да участва по-активно в коалицията.


    "В документа се осъжда руската военна инвазия в Украйна, заявява се, че „сигурността на Украйна е и наша сигурност“, подкрепя се евроатлантическият път на Украйна към НАТО, призовава се за укрепване на украинската противовъздушна отбрана и се заявява готовност за участие във възстановяването на страната. Трудно е тези действия да бъдат съвместени с публичното уверение, че България няма да се присъедини към подобна коалиция", заявява Костадинов.


Страните, подписали декларацията, категорично осъждат и „всяка политическа, военна, техническа, финансова или друга подкрепа, предоставяна от трети държави за военните усилия на Руската федерация“ и се настоява тя да бъде незабавно прекратена. Укрепването на украинската противовъздушна отбрана е откроено като приоритет, особено „чрез предоставяне на подходящи системи и прехващачи, способни да противодействат на балистични ракети“. Изразена е и подкрепа за мобилизирането на необходимите финансови ресурси за тази цел.


"Когато фактите говорят, дори и радевистите мълчат. А фактите са, че Радев е лъжец и национален предател", пише в социалните мрежи Костадинов.


Кирил Пламенов


 



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