Омбудсманът към "Топлофикация София": Компенсирайте клиентите за дните без топла вода

Омбудсманът Велислава Делчева поиска от ръководството на "Топлофикация София" предстоящите дни без топла вода заради годишния планов ремонт на топлоизточника и топлопреносната мрежа от 3 до 10 август, да бъдат отчетени в месечните фактури, съобщиха от институцията на омбудсмана.
В писмото си омбудсманът подчертава, че своевременното изпълнение на ремонтните дейности и профилактиката на съоръженията са от ключово значение за сигурното и качествено топлоснабдяване. В същото време обаче обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което е необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти.
„С оглед на изложеното, смятам, че е необходимо да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от „Топлофикация София“ в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през м. август 2026 г. и в съответствие с това месечните им сметки за топла вода ще бъдат намалени“, пише общественият защитник, предаде БНТ.
Посочва още, че това е важна предпоставка за открит диалог с потребителите и за укрепване на доверието между дружеството и неговите клиенти.
В писмото си омбудсманът настоява не само за стриктното спазване на обявения осемдневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за хората.
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