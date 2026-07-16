  
Омбудсманът към "Топлофикация София": Компенсирайте клиентите за дните без топла вода

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16.07.2026 13:27

Омбудсманът към Топлофикация София: Компенсирайте клиентите за дните без топла вода

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Омбудсманът Велислава Делчева поиска от ръководството на "Топлофикация София" предстоящите дни без топла вода заради годишния планов ремонт на топлоизточника и топлопреносната мрежа от 3 до 10 август, да бъдат отчетени в месечните фактури, съобщиха от институцията на омбудсмана.


В писмото си омбудсманът подчертава, че своевременното изпълнение на ремонтните дейности и профилактиката на съоръженията са от ключово значение за сигурното и качествено топлоснабдяване. В същото време обаче обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което е необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти.


„С оглед на изложеното, смятам, че е необходимо да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от „Топлофикация София“ в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през м. август 2026 г. и в съответствие с това месечните им сметки за топла вода ще бъдат намалени“, пише общественият защитник, предаде БНТ.


Посочва още, че това е важна предпоставка за открит диалог с потребителите и за укрепване на доверието между дружеството и неговите клиенти.


В писмото си омбудсманът настоява не само за стриктното спазване на обявения осемдневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за хората.



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