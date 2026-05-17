  
Мечка е нападнала и убила мъж на Витоша

16.05.2026 16:05

Мечка е нападнала и убила мъж на Витоша

Мечка е нападнала и убила мъж на Витоша. Инцидентът е станал на бетонов път над хижа "Офелиите", съобщи “Булевард България“.Свидетели на случилото се разказват, че след като бил нападнат от животното, мъжът се е опитал да се защити с пръчка. Загиналият мъж е млад с добра планинска екипировка. 


По-късно стана ясно, че нападението е станало между хижа Звездица и х. Еделвайс, предаде бТВ. Половината лице на жертвата е обезобразено, има и рана на подбедрицата.


От МВР до момента не коментират случая. Причината - огледите на разследващите продължават. Има образувано досъдебно производство. Водещата версия, по която работят разследващите за тялото на Витоша, е нападение от голямо животно - мечка или кучета.


За инцидента е подаден сигнал до 112 като на място са пристигнали линейка и полицейски екип на 6-то РПУ.


Кирил Пламенов



