  
ГДБОП е предоставила фалшива “справка” на Демерджиев: Хамид Хамид

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02.07.2026 16:47

ГДБОП е предоставила фалшива “справка” на Демерджиев: Хамид Хамид

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ГДБОП е предоставила фалшива “справка” на Демерджиев! Дължат истината и извинение!


За истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков настоя адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид.


 


Поводът е изказването от парламентарната трибуна на министър Иван Демерджиев : “справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и съгласно тази справка много ясно е записано:

„Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян


 Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер.”

 
Тази “справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител, казва адвокатът в позиция, изпратена до ГДБОП.



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