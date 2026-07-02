ГДБОП е предоставила фалшива “справка” на Демерджиев: Хамид Хамид

За истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков настоя адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид.
Поводът е изказването от парламентарната трибуна на министър Иван Демерджиев : “справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и съгласно тази справка много ясно е записано:
Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер.”
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