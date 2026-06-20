Италия никога не се моли: Мелони разкритикува Тръмп заради „измислено“ твърдение за снимка

Италианският министър-председател Джорджа Мелони обвини Доналд Тръмп, че е измислил история за нея, след като американският президент заяви, че тя го е „умолявала“ да се снимат заедно по време на срещата на върха на Г-7 тази седмица във Франция.

Според дублирана на италиански език версия на телефонно интервю, разпространена от телевизия La7 в петък, Тръмп е намекнал, че Мелони отчаяно е искала да позира с него по време на срещата в Евиан и че той се е съгласил „от съжаление“.

Изказванията предизвикаха остра реакция от страна на Мелони, която определи разказа на Тръмп като „напълно измислен“.

„Честно казано, съм изумена. Не разбирам защо президентът на Съединените щати се държи по този начин със своите съюзници“, заяви Мелони във видеообръщение, публикувано в X в петък. „Аз и Италия никога не се молим.“

Италианският външен министър Антонио Таяни също използва X, за да съобщи, че отменя планираното си посещение в САЩ на 21 и 22 юни.

„Сериозните и обидни думи на президента Тръмп по адрес на министър-председателя Джорджа Мелони обиждат цяла Италия“, написа дипломатът.

Мелони дълго време беше смятана за един от най-близките съюзници на Тръмп сред европейските лидери и за мост между Вашингтон и Брюксел. Тя беше единственият европейски правителствен ръководител, присъствал на встъпването му в длъжност през 2025 г. През последните месеци обаче отношенията между двамата се влошиха заради разногласия относно Иран и защитата на папа Лъв XIV от страна на Мелони, след като Тръмп атакува понтифика за критиките му към войната с Иран.

Публичният сблъсък се случи само дни след като двамата лидери изглеждаха готови да загърбят месеци на разногласия в кулоарите на срещата на върха на Г-7.

Според Euronews председателят на Европейския съвет Антонио Коща се пошегувал по време на разговор с двамата, че Тръмп и Мелони „отново са приятели“.

„Ние винаги сме били приятели“, отвърнала Мелони.

„Аз бях изоставен“, отговорил Тръмп.

„Не, не беше“, репликирала Мелони.

Историята за италианския премиер бе разказана от Тръмп в контекста на по-широка критика към политиките на Европейския съюз по време на разговора му с La7.

„Европейците сбъркаха във всичко, свързано с енергетиката и имиграцията“, заявил той. Тръмп нарекъл европейската имиграционна политика „бедствие“, а програмата за възобновяема енергия – провал. По думите му, ако тези проблеми не бъдат решени, „Европа вероятно никога повече няма да бъде същата“.

Пламен Валентинов