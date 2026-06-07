Тръмп: Ако не ми хареса договора с Иран, отново ще ги бомбардираме

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен документ. По-рано лидерите от Г-7 приветстваха споразумението между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток.
Тръмп заяви, че ще възобнови бомбардировките на Иран, ако не му хареса меморандума, който трябва да бъде подписан в края на седмицата, съобщават от БНР.
"Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите", каза Тръмп в кулоарите на срещата на Г-7. По думите му в меморандума не е упоменато вдигане на американските санкции срещу Иран, като този въпрос ще бъде обсъждан по-късно.
В общо изявление лидерите от Г-7 приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси.
Русия също изрази подкрепа за меморандума, като руският външен министър Сергей Лавров е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и е подчертал, че всички страни, включително Израел, трябва да спазват договореното прекратяване на огъня.
В същото време ливански медии, цитирани от Би Би Си, твърдят, че Израел е нанесъл нови удари срещу две селища в Южен Ливан. От израелската армия не са коментирали информацията, но по-рано заявиха, че продължават да атакуват цели на проиранската групировка "Хизбула".
Мария Пенчева
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!