Тръмп: Ако не ми хареса договора с Иран, отново ще ги бомбардираме

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен документ. По-рано лидерите от Г-7 приветстваха споразумението между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток.

Тръмп заяви, че ще възобнови бомбардировките на Иран, ако не му хареса меморандума, който трябва да бъде подписан в края на седмицата, съобщават от БНР.

"Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите", каза Тръмп в кулоарите на срещата на Г-7. По думите му в меморандума не е упоменато вдигане на американските санкции срещу Иран, като този въпрос ще бъде обсъждан по-късно.

В общо изявление лидерите от Г-7 приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси.

Русия също изрази подкрепа за меморандума, като руският външен министър Сергей Лавров е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и е подчертал, че всички страни, включително Израел, трябва да спазват договореното прекратяване на огъня.

В същото време ливански медии, цитирани от Би Би Си, твърдят, че Израел е нанесъл нови удари срещу две селища в Южен Ливан. От израелската армия не са коментирали информацията, но по-рано заявиха, че продължават да атакуват цели на проиранската групировка "Хизбула".

Мария Пенчева