Lamborghini Manifesto е обещание за бъдещето на драматичния дизайн

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Lamborghini представи концепта Manifesto през уикенда по повод 20-годишнината на собствения си дизайнерски център Centro Stile Lamborghini.

Концептуалният автомобил не е замислен като предварителен модел на бъдеща серийна кола, а по-скоро като визия за развитието на дизайнерския език на марката.

Въпреки това Lamborghini остава вярна на много от класическите си отличителни черти – от ъгловатата клиновидна форма до характерните Y-образни светлини.

Lamborghini може току-що да е представила изцяло новия си флагмански суперкар – плъгин хибрида Revuelto, за моделната 2024 година, както и наследника на изключително успешния Huracán с V10 двигател – задвижвания от V8 Temerario, но италианският производител все още продължава да развива своята визия.

През уикенда дизайнерският директор на Lamborghini Митя Боркерт представи новия концепт, наречен Manifesto, който служи като ориентир за бъдещата дизайнерска посока на марката.

Боркерт не разкри много технически подробности за автомобила, тъй като той е създаден единствено като дизайнерско упражнение. Той го определи като „визионерска скулптура“, която показва „потенциалното бъдеще на нашето уникално дизайнерско ДНК“.

Въпреки че гледа към бъдещето, Manifesto споделя редица елементи с лимитирания модел Fenomeno, представен през август, включително впечатляващото яркожълто оцветяване.

Концептът носи класическия облик на Lamborghini – елегантна средномоторна каросерия с клиновидна форма, изпълнена с остри линии и драматични извивки.

Предните фарове показват, че Lamborghini остава вярна на своя Y-образен светлинен мотив. Основният светлинен модул е разположен между разклоненията на буквата Y, а над него има наклонена линия, която навлиза навътре като своеобразна „ядосана вежда“.

Долната част на предната броня е затъмнена и включва големи въздухозаборници, но отстрани липсват типичните отвори, които обикновено осигуряват охлаждане на високопроизводителен двигател.

В задната част Y-образният мотив се появява отново в тънките и деликатни стопове, свързани чрез тъмна вдлъбнатина, която преминава по цялата ширина на автомобила и носи логото на Lamborghini.

Под тях се намира дълбок дифузьор, който създава притискаща сила към пътя. Концептът няма заден спойлер, а при поглед отзад почти цялата задна гума остава видима.

Поредица от отвори преминава покрай централния гръбнак зад кабината, подсказвайки наличието на някакъв двигател в задната част на автомобила. Ако бъдат преброени, отворите са 12 – детайл, който може би намеква, че Lamborghini възнамерява да запази V12 двигателя и в бъдеще.

Manifesto е и празник на 20-годишнината на Centro Stile Lamborghini – вътрешния дизайнерски център на марката, създал някои от най-емблематичните съвременни модели на Lamborghini, сред които Aventador и Huracán.

Ако този нов визионерски концепт е показателен, Lamborghini изглежда готова да създаде още много впечатляващи суперспортни автомобили в стените на своя дизайнерски център.

Кирил Пламенов