  
МЗ отпуска 240 нови стипендии за дефицитни медицински специалности

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01.07.2026 16:34

МЗ отпуска 240 нови стипендии за дефицитни медицински специалности

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Министерството на здравеопазването (МЗ) отпуска 240 нови стипендии за специализация в дефицитни медицински направления, съобщиха от пресцентъра на МЗ.


Новите стипендии са в рамките на нов прием по проекта „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“, с който 240 млади лекари, медицински сестри и акушерки ще получат финансова подкрепа, за да продължат професионалното си развитие там, където нуждата от медицински специалисти е най-голяма. От тях 165 са за лекари, които специализират и работят в области с най-ниска осигуреност с медицински кадри, а 75 са за специализанти по специалности с доказан недостиг на национално ниво.


От 1 юли 2026 г. до 28 февруари 2027 г. кандидатите могат да подават заявления за участие. Одобрените специализанти ще получават всеки месец финансова подкрепа в размер на две и половина минимални работни заплати, изплащана допълнително към основното им възнаграждение за целия оставащ период на специализацията. Приемът ще се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на определените места. Информация за условията за кандидатстване, необходимите документи и образците на заявления е публикувана на интернет страницата на МЗ.


Проектът „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“ се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 и е част от последователните усилия на МЗ за преодоляване на кадровия недостиг, по-добър достъп до медицинска помощ и създаване на реални възможности младите медицински специалисти да изграждат своята кариера в България.


Специалностите, в които има най-голям недостиг на лекари, са детска психиатрия, детска хирургия, епидемиология на инфекциозните болести и клинична вирусология. Недостиг на медицински сестри и акушерки се отчита в областта на педиатричните здравни грижи, психиатричните здравни грижи и спешната медицинска помощ.


Общо 353 лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки са включени в проекта  „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“, от стартирането му до март тази година, съобщиха в края на март от МЗ. 


Кирил Пламенов


 



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