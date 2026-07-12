  
Терзиев ремонт в София: ВИДЕО НА ДЕНЯ

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12.07.2026 15:47

Терзиев ремонт в София: ВИДЕО НА ДЕНЯ

Видян 638 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
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Терзиев ремонт в София:



Viktor Antov, Забелязано в София ®



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Перфектната буря 2000 г. ‧ Приключенски филм/Трилър ‧ 2 ч 10 мин

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

виц на деня

Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.

Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:

- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?

- Ъъъъ, четири.

- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

 

 

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки