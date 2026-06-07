Парламентът одобри на първо четене поемането на нов дълг от 3,8 млрд. евро

Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3,8 м млрд. евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. Промените в т.нар. удължителен бюджет бяха подкрепени със 135 гласа "за" от "Прогресивна България" и ДПС. 29 депутати от "Демократична България" и "Възраждане" гласуваха "против", а 29 от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" се въздържаха.

От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде искан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година.

Чрез поправката в закона се предвижда възможността правителството да емитира нов дълг и на международните капиталови пазари посредством средносрочната програма за емитиране на дълг, както и на краткосрочен държавен дълг в рамките на размера до 3,8 млрд. евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година. Промените предвиждат още правителството да може да проведе преговори и да сключи с ЕК споразумение за заем в размер на 3,2617 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация.

По данни на БНБ депозитите към 31.05.2026 г., които Министерство на финансите управлява, са в размер на 4,4 млрд. евро, от които наличностите в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система - т.нар. Сребърен фонд, възлизат на 2,4 млрд. евро, се посочва в доклада на бюджетната комисия. Разполагаемият ресурс (без Сребърния фонд) е 2 млрд. евро за осигуряване на всички плащания - пенсии, разходи на първостепенните разпоредители с бюджет, трансфери за общини и други и разходите по Механизма за възстановяване и устойчивост. Предвид очаквания пик на плащанията по НПВУ във връзка с големите капиталови инвестиции в основни сектори като енергетика, транспорт, социална сфера в периода юни-август 2026 г., се очаква бюджетното салдо за юни отново да е отрицателно, което допълнително ще намали наличния ресурс за разплащания в БНБ към 30.06.2026 г., са казва в документа.

От изявления на депутати от "Прогресивна България" стана ясно, че проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен през есента.

Радостина Тонева