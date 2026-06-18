Първан Симеонов за кмет на Стара Загора от Радев?

Прави ми впечатление в последно време, че социологът Първан Симеонов много често коментира във Фейсбук събития в Стара Загора - родолюбиво и възторжено.

Да, той е родом оттам. Всеки един от нас пише от време на време за родния си град, но чак пък толкоз …

А то какво е обяснението? Първан Симеонов иска да се кандидатира за кмет на “града на липите” на местните избори през 2027 година. Ето защо, значи, бяха всичките наколенки пред Румен Радев, внушения за електорални “тайфуни” и “цунами” за предсрочните избори на 19 април, което без съмнение повлия на конформисткия вот. Досега социолозите правеха сметки, удобни за поръчителите на изследванията, прогнози срещу пари; вече минаха в нов жанр - прогнози срещу постове.

Не че Първан Симеонов има някакъв шанс срещу Живко Тодоров, ако той реши да се кандидатира отново. Ама щом му е мерак на “козята брадичка” - нека да опита.

Времето не работи за “Прогресивна България” - доверието ерозира. И това не се забелязва единствено от облажилите се или очакващите да се облажат от властта.

Соня Колтуклиева