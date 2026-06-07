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11.06.2026 17:00

Правната комисия прие единодушно замразяването на депутатските заплати

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Правната комисия в парламента прие проекторешение на "Прогресивна България" (ПБ) за замразяване на депутатските заплати. В подкрепа на предложението гласуваха 17 депутати - "за", без нито един "против" или "въздържал се", предава БТА.


"Народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г.", предвижда приетата промяна в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


Това е тема, която беше широко дискутирана, заяви председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, който е и един от вносителите на предложението. Считаме, че има обществено очакване за подобна стъпка, каза той.


По думите му предложението ще отговори на общественото очакване за възстановяване на доверието, включително в законодателната институция.


Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, е записано още в предложението на ПБ.


Без излишен патос смятам, че в знак на солидарност със забавящия се темп на нарастване на доходите на гражданите се налага ограничаване на ръста на депутатските заплати, коментира още Витанов.


Председателят на правната комисия и депутат от ПБ Янка Тянкова заяви, че решението за заплатите на депутатите няма да реши проблема с инфлацията, но ще бъде добър пример.


Други изказвания в залата нямаше. По-рано днес депутати от различни парламентарни групи също коментираха темата.


Кирил Пламенов



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