Правната комисия прие единодушно замразяването на депутатските заплати

Правната комисия в парламента прие проекторешение на "Прогресивна България" (ПБ) за замразяване на депутатските заплати. В подкрепа на предложението гласуваха 17 депутати - "за", без нито един "против" или "въздържал се", предава БТА.
"Народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г.", предвижда приетата промяна в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Това е тема, която беше широко дискутирана, заяви председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, който е и един от вносителите на предложението. Считаме, че има обществено очакване за подобна стъпка, каза той.
По думите му предложението ще отговори на общественото очакване за възстановяване на доверието, включително в законодателната институция.
Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, е записано още в предложението на ПБ.
Без излишен патос смятам, че в знак на солидарност със забавящия се темп на нарастване на доходите на гражданите се налага ограничаване на ръста на депутатските заплати, коментира още Витанов.
Председателят на правната комисия и депутат от ПБ Янка Тянкова заяви, че решението за заплатите на депутатите няма да реши проблема с инфлацията, но ще бъде добър пример.
Други изказвания в залата нямаше. По-рано днес депутати от различни парламентарни групи също коментираха темата.
Кирил Пламенов
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