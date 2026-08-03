Ювентус (най-накрая) си върна Рандал Коло Муани в Торино

Ювентус официално обяви трансфера на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен, който се завръща в италианския футболен гранд, след като прекара втората половина от сезон 2024/2025 под наем в състава на "бианконерите".
От торинския тим обявиха, че са платили 38 милиона евро за 27-годишния френски нападател, който подписа договор до 2031 година.
В първия си период в Ювентус, Коло Муани отбеляза 10 гола в 22 мача, преди да бъде преотстъпен от ПСЖ в английския Тотнъм през миналата кампания.
С националния отбор на Франция Рандал Коло Муани има 32 участия и 9 гола, но пропусна Световното първенство по-рано през лятото, на което "сините" станаха четвърти.
Французинът е шестото ново попълнение за "бианконерите" през летния трансферен прозорец след нападателя Лоис Опенда, който впоследствие беше изпратен под наем в Олимпик Лион, офанзивните футболисти Джеф Екхатор, Жереми Бога, десния защитник Зеки Челик, както и младия нападател Карим Алайбегович, чийто трансфер беше обявен по-рано днес.
Снимка: АП
Кирил Пламенов
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