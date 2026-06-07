  

Свързани новини

09.06.2026 16:46

Предлагат забрана за влизане в ЕС на руснаци, участвали във войната в Украйна

Видян 386 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

За първи път предлагаме да се забрани влизането в ЕС на всеки, служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна, каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен при представянето на 21-ия санкционен пакет срещу Русия.


Заради сътресенията при затварянето на Ормузкия пролив Комисията предлага спиране на корекцията на ценовия таван на руския петрол, предаде БНР.


Кирил Пламенов



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Хр. Мутафчиев ще съди шефката на НДК за клевета

Хр. Мутафчиев ще съди шефката на НДК за клевета

"Абе, моме проста! Кой ти даде поста?" ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 07 юни 21:00ч.

В сърцето на морето 2015 г. ‧ Приключенски филм/Екшън ‧ 2 ч 2 мин

Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон

виц на деня


- Скъпа, ако умра, не ме жали дълго, омъжи се повторно, радвай се на живота, бъди щастлива. Само те моля да възпитаваш добре децата ни.
- Престани вече! Най-нормална супа е. Като не искаш, не яж!

към хороскоп хороскоп

телец

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки