Предлагат забрана за влизане в ЕС на руснаци, участвали във войната в Украйна

За първи път предлагаме да се забрани влизането в ЕС на всеки, служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна, каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен при представянето на 21-ия санкционен пакет срещу Русия.

Заради сътресенията при затварянето на Ормузкия пролив Комисията предлага спиране на корекцията на ценовия таван на руския петрол, предаде БНР.

Кирил Пламенов