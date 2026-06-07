Предлагат забрана за влизане в ЕС на руснаци, участвали във войната в Украйна

За първи път предлагаме да се забрани влизането в ЕС на всеки, служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна, каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен при представянето на 21-ия санкционен пакет срещу Русия.
Заради сътресенията при затварянето на Ормузкия пролив Комисията предлага спиране на корекцията на ценовия таван на руския петрол, предаде БНР.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон