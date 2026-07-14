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14.07.2026 16:17

Превенцията започва с разговор и активност - Марин Киров, кмет на Община Царево: ОЧАКВАЙТЕ

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Очаквайте второто живо включване на Младежкия информационен подкаст „Живот без дим“* с участието на Марин Киров – кмет на Община Царево


Кога: 20 юли 2026 г.


Начало: 11:00 ч.


Къде: На живо в YouTube канала на „Живот без дим“


https://www.youtube.com/@ЖивотБезДим


Сдружение „Победа сега“ има удоволствието да ви покани да се включите във втория стрийминг епизод от проекта „Живот без дим“.


Специален гост в събитието ще бъде Марин Киров – кмет на Община Царево, юрист по образование и общественик, който активно работи за развитието на местната общност, подкрепата на младите хора и създаването на сигурна и благоприятна среда за тяхното израстване. В разговора той ще сподели своята гледна точка за ролята на институциите, семейството и обществото в превенцията на употребата на вредни вещества, както и за значението на информираността, личната отговорност и активното участие на младите хора в обществения живот.


Инициативата на Сдружение „Победа сега“ цели превенция на употребата на вредни и забранени вещества сред подрастващите и се реализира по Националната програма за превенция и информираност (2026–2030) с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.


*Проектът „Живот без дим” на Сдружение „Победа сега” се осъществява с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за превенция и информираност (2026-2030). (НППИ-ТО3-069/2026, Договор № 25-00-1/16.06.2026 г.)



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