Тръмп даде подкрепата си на саудитския престолонаследник за рискови удари срещу хутите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал подкрепата си на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман (МБС) за силно необичайна военна операция срещу подкрепяните от Иран хути в Йемен, съобщават двама американски официални представители, съобщи axios.com.

Саудитският удар по летището в Сана в понеделник и последвалите ответни ракетни атаки на хутите бяха най-сериозната трансгранична ескалация от 2022 г. насам. Те могат да са знак за разпадане на четиригодишното неофициално примирие между двете страни.

Пламен Валентинов