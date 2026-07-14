  
Тръмп даде подкрепата си на саудитския престолонаследник за рискови удари срещу хутите

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14.07.2026 16:32

Тръмп даде подкрепата си на саудитския престолонаследник за рискови удари срещу хутите

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал подкрепата си на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман (МБС) за силно необичайна военна операция срещу подкрепяните от Иран хути в Йемен, съобщават двама американски официални представители, съобщи axios.com.


Саудитският удар по летището в Сана в понеделник и последвалите ответни ракетни атаки на хутите бяха най-сериозната трансгранична ескалация от 2022 г. насам. Те могат да са знак за разпадане на четиригодишното неофициално примирие между двете страни.


Пламен Валентинов


 



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