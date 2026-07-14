Тръмп даде подкрепата си на саудитския престолонаследник за рискови удари срещу хутите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал подкрепата си на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман (МБС) за силно необичайна военна операция срещу подкрепяните от Иран хути в Йемен, съобщават двама американски официални представители, съобщи axios.com.
Саудитският удар по летището в Сана в понеделник и последвалите ответни ракетни атаки на хутите бяха най-сериозната трансгранична ескалация от 2022 г. насам. Те могат да са знак за разпадане на четиригодишното неофициално примирие между двете страни.
Пламен Валентинов
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!
Сигурността, която търсите, ще започне да се изгражда