  
Протест АнтиРадев 2 на 3 юли

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01.07.2026 15:57

Протест АнтиРадев 2 в петък

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На 3 юли от 19.00 часа в София ще се проведе нов протест срещу политиката на премиера Румен Радев, организиран от историка, журналист и граждански активист Манол Глишев.


"Нямам кристална топка, но виждам в бъдещето...


Ще бъде петък! Привечер!


Адекватни хора ще се съберем пред президенството, защото някак ни е писнало от простотии.


Как е възможно за няма и два месеца едно правителство да натвори такива "красоти"?


До петък!", казват организаторите.


Пред БНР той заяви, че протестът е насочен както срещу външната, така и срещу вътрешната политика на кабинета. По думите му в бюджета е заложен „огромен дефицит“, а решения като закриването на парламентарната комисия по въпросите на децата и на Комисията по досиетата са сериозна грешка. „От една страна закриваме бъдещето на страната – това са децата, а от друга страна закриваме миналото – досиетата“, каза Глишев.


Той разкритикува и външнополитическите позиции на правителството, като заяви, че „Румен Радев ни злепоставя пред цяла Европа“. Според него изявленията за военната помощ за Украйна и за санкциите срещу Русия са създали негативно впечатление както у западните партньори, така и сред част от българското общество.


Глишев сравни управлението с кабинета на Жан Виденов, като заяви, че „Радев уверено върви по стъпките на Виденов“.


Организаторът посочи, че ако протестите не съберат по-голяма подкрепа, ще изчака „по-подходящ момент наесен“. Той отправи покана към политическите сили да се включат в демонстрациите, подчертавайки, че „демокрацията е общо дело“.


Глишев не изключи възможността в бъдеще да оглави политически проект, ако получи широка обществена подкрепа, но уточни, че засега подобна идея е „по-скоро в сферата на майтапа“.


Наталия Каменова


 



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