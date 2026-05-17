Путин се обърна към китайския народ преди държавното си посещение

Руският президент Владимир Путин записа видеообръщение към народа на Китай преди официалното си посещение в Пекин, заменяйки статията или интервюто, които обикновено дава на местните медии преди значими визити в чужбина.

В посланието Путин заяви, че е „радостен“ отново да посети Пекин по покана на китайския президент Си Дзинпин, когото определи като свой „дългогодишен добър приятел“.

„Редовните взаимни визити и руско-китайските разговори на най-високо равнище са важна и неразделна част от общите ни усилия за развитието на целия спектър от отношения между нашите две държави и за разкриването на техния наистина безграничен потенциал“, каза Путин.

Очаква се Путин да посети Китай на 19 и 20 май по покана на Си Дзинпин. Посещението съвпада с 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Русия и Китай.

Руският президент заяви, че договорът е поставил „солидна основа за истински стратегически отношения и всеобхватно партньорство“ между двете страни. Той добави, че връзките между Москва и Пекин са достигнали „наистина безпрецедентно ниво“, като посочи взаимното доверие, сътрудничество и подкрепа по въпроси, засягащи „основните интереси“ на двете държави.

Путин отбеляза, че Русия и Китай разширяват сътрудничеството си в политиката, икономиката, отбраната и хуманитарния обмен, като подчерта, че именно тези теми ще бъдат в центъра на предстоящите разговори в Пекин.

„Дълбоко ценя ангажимента на президента Си Дзинпин към дългосрочното сътрудничество с Русия“, каза Путин. „Убеден съм, че нашите топли и приятелски отношения ни позволяват да чертаем най-смелите планове за бъдещето и да ги превръщаме в реалност.“

Руският президент също така подчерта растящия търговски обмен между двете държави, като заяви, че той „отдавна е надхвърлил границата от 200 милиарда щатски долара“. Той добави, че разплащанията между страните вече почти изцяло се извършват в рубли и юани.

Помощникът на Кремъл Юрий Ушаков съобщи, че Путин ще пътува с високопоставена делегация, включваща висши държавни представители, министри и ръководители на големи руски компании. Очаква се по време на визитата да бъдат подписани около 40 двустранни документа, сред които и съвместна декларация за задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство между двете държави.

Путин приветства и въвеждането на взаимен безвизов режим между Русия и Китай, като заяви, че това ще улесни бизнес и туристическия обмен и ще създаде нови възможности за лични контакти между руски и китайски граждани.

„Тесните стратегически отношения между Русия и Китай играят важна стабилизираща роля в глобален мащаб“, каза Путин. „Без да се съюзяваме срещу когото и да било, ние се стремим към мир и всеобщ просперитет.“

Пламен Валентинов