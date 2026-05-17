Илон Мъск изгуби битката с OpenAI

Илон Мъск загуби съдебната си битка срещу OpenAI, след като федерално жури в Калифорния реши, че е завел делото твърде късно според давностния срок. Мъск обвиняваше Sam Altman и Грег Брокман, че са превърнали компанията от организация с нестопанска цел в печеливш бизнес в полза на инвеститори като Microsoft. Делото, заведено през 2024 г., беше за около 150 млрд. долара.

Мъск твърдеше, че е дарил средства за развитие на безопасен изкуствен интелект в обществена полза, а не за комерсиална компания. От OpenAI отвърнаха, че именно търговската структура е позволила привличането на милиардни инвестиции и развитието на технологии като ChatGPT.

Според съдебните документи, Мъск е знаел още през 2018–2019 г. за плановете на компанията да развива печелившо подразделение, което се оказа решаващо за изхода от делото. Адвокатите му вече обявиха, че ще обжалват решението.

Кирил Пламенов