  
Тревога в Румъния: Потвърдиха случай на хантавирус в Арад

Свързани новини

19.05.2026 09:25

Тревога в Румъния: Потвърдиха случай на хантавирус в Арад

Видян 335 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Румъния потвърди случай на хантавирус при пациент в окръг Арад, след анализ на проби в института „Кантакузино“ в Букурещ. Здравните власти съобщиха, че състоянието на пациента е стабилно.


Според Националния институт за обществено здраве случаят няма връзка с огнището на Андийския щам на вируса на круизния кораб „Хондиус“, тъй като този щам се среща само в Южна Америка.


Пациентът, мъж на около 25 години, е приет с треска на 8 май. Той е настанен в психиатрична клиника от близо три години и не е пътувал извън Румъния.


От 2023 г. досега в страната са регистрирани общо 15 случая на хантавирус. Инфекцията се предава основно чрез контакт с екскрети на заразени гризачи.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Почина актьорът Валентин Андреев-Рафе

Почина актьорът Валентин Андреев-Рафе

На 71 години ни напусна актьорът Валентин ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 17 май 21:00ч.

Опасна плячка 2012 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 36 мин

Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс

виц на деня


- Скъпа, ако умра, не ме жали дълго, омъжи се повторно, радвай се на живота, бъди щастлива. Само те моля да възпитаваш добре децата ни.
- Престани вече! Най-нормална супа е. Като не искаш, не яж!

към хороскоп хороскоп

лъв


Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки