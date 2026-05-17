Тревога в Румъния: Потвърдиха случай на хантавирус в Арад

Румъния потвърди случай на хантавирус при пациент в окръг Арад, след анализ на проби в института „Кантакузино“ в Букурещ. Здравните власти съобщиха, че състоянието на пациента е стабилно.

Според Националния институт за обществено здраве случаят няма връзка с огнището на Андийския щам на вируса на круизния кораб „Хондиус“, тъй като този щам се среща само в Южна Америка.

Пациентът, мъж на около 25 години, е приет с треска на 8 май. Той е настанен в психиатрична клиника от близо три години и не е пътувал извън Румъния.

От 2023 г. досега в страната са регистрирани общо 15 случая на хантавирус. Инфекцията се предава основно чрез контакт с екскрети на заразени гризачи.

