Рядка „мечка дух“ се бори с черна мечка за сьомга: Фото на деня

Кадър запечата необичайна сцена в дивата природа — бяла мечка Кермод, известна като „мечка дух“, и черна мечка се борят за уловена сьомга.

По ветровитото и дъждовно крайбрежие на Британска Колумбия, Канада, живее една от най-редките мечки в света — „мечката дух“, известна още като мечка Кермод.

Смята се, че в природата са останали не повече от около 100 от тези необичайни животни. Те са рядка светла форма на американската черна мечка, но вместо черна козина имат почти бяло, призрачно оцветяване. Мечките дух обитават Голямата мечешка гора — огромен крайбрежен район в западна Канада с дължина около 400 километра, по-голям по площ от Шри Ланка.

В студените води на северната част на Тихия океан те се хранят основно със сьомга, която е ключова част от живота в този регион. Мечките са тясно свързани и с местните общности от коренните народи, сред които са Китасу Ксаиксаис, Гитгаат, Хейлцук и други.

За тези народи мечката дух има специално културно значение — тя присъства в тотемни стълбове, предания и традиционни танци. Хората и животните споделят една и съща среда и зависят от едни и същи природни ресурси.

Фотографът Джак Плант, който десетилетие прекарва част от годината сред общността Китасу Ксаиксаис, казва, че мечката дух остава загадъчно същество дори за местните жители — много от тях никога не са виждали такава на живо.

Плант е заснел редки моменти от живота на тези мечки в дълбините на умерената дъждовна гора, а фотографиите му са събрани в книгата „Духът на Голямата мечешка гора“.

Мария Пенчева